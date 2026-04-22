Ζωντανός και με προβάδισμα πρόκρισης ο Ολυμπιακός πήρε με 16-15 τη μάχη με τη Νόβι Μπέογκραντ, αλλά στο τέλος έχασε το +2 και μαζί το αβαντάζ σε πιθανή ισοβαθμία.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους έξι βαθμούς και βρίσκονται στη δεύτερη θέση του Α’ ομίλου των προκριματικών της διοργάνωσης.

Η επόμενη ευρωπαϊκή τους υποχρέωση είναι προγραμματισμένη για τις 13 Μαΐου απέναντι στη Μπρέσια, την οποία είχαν νικήσει στη δεύτερη αγωνιστική της προημιτελικής φάσης με 14-11.

Ο Ολυμπιακός είχε σε εξαιρετική μέρα τους Φουντούλη, Γενηδουνιά και Άνγκιαλ, οι οποίοι σημείωσαν από τρία γκολ. Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Τζωρτζάτου, που πραγματοποίησε εννέα σημαντικές επεμβάσεις.

Για τη Νόβι Μπέογκραντ, ξεχώρισαν οι Μαρτίνοβιτς και Λούκιτς, οι οποίοι πέτυχαν από τέσσερα τέρματα ο καθένας.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν προβάδισμα (0-1), όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα και με καλή εκμετάλλευση των επιθέσεων με παίκτη παραπάνω πέρασε μπροστά με 2-1 και στη συνέχεια με 4-2 και 5-2. Η Νόβι Μπέογκραντ μείωσε σε 5-3, αλλά οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 6-3.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι Σέρβοι ανέβασαν ρυθμό και πλησίασαν στο σκορ μειώνοντας σε 6-5 και 7-6, εκμεταλλευόμενοι τα κενά στην επίθεση του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις και κράτησαν τη διαφορά στα δύο γκολ (8-6), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 9-7.

Η εικόνα παρέμεινε ισορροπημένη στο τρίτο οκτάλεπτο, με τη Νόβι να μειώνει σε 9-8 και 10-9, αλλά τον Ολυμπιακό να απαντά άμεσα και να διατηρεί προβάδισμα (11-9, 12-10). Το παιχνίδι οδηγήθηκε σε οριακή κατάσταση στο τέλος της περιόδου, με το σκορ στο 13-12.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 14-12 και 15-13, όμως οι φιλοξενούμενοι έμειναν κοντά στο σκορ μειώνοντας σε 15-14. Οι Πειραιώτες πέτυχαν το 16-14 σε κρίσιμο σημείο, αλλά η Νόβι απάντησε ξανά για το 16-15, κρατώντας το ματς «ζωντανό» μέχρι το φινάλε. Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι Σέρβοι είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν, όμως το σουτ τους κατέληξε στο δοκάρι και ο Ολυμπιακός κράτησε τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 3-4, 4-5, 3-3.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 3, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Νόβι Μπέογκραντ (Αλεκσάνταρ Σάπιτς): Γκλούσατς, Πγιέβαντσιτς, Ουρόσεβιτς 1, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Ουκρόπινα 1, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίγιεβιτς, Πέρκοβιτς 2, Μαρτίνοβιτς 4, Λούκιτς 4, Πγιέσιβατς 2, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγιεβιτς.

Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο

Μπαρτσελονέτα 9 (52-40) Ολυμπιακός 6 (53-58) Νόβι Μπέογκραντ 3 (54-57) Μπρέσια 3 (34-38)

Η επόμενη αγωνιστική (13/5)