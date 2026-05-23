Αποχαιρέτισε τον ΟΦΗ ο Χατζηθεοδωρίδης: «Φεύγω γεμάτος υπερηφάνεια και αγάπη»

Το δικό του «αντίο» στον ΟΦΗ είπε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, με τον 28χρονο να αποχωρεί από την ομάδα του Ηρακλείου έπειτα από δύο χρόνια.

Αναλυτικά όσα έγραψε:



«Μετά από δύο χρόνια, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του ΟΦΗ.



Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ομάδας.



Τέλος ευχαριστώ τον κόσμο του ΟΦΗ για τη στήριξη, την αγάπη και τη δύναμη που μας έδινε. Μαζί καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να γράψουμε ιστορία.



Φεύγω γεμάτος υπερηφάνεια, όμορφες αναμνήσεις και πραγματική αγάπη για αυτόν τον σύλλογο. Ο ΟΦΗ θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.



Εις το επανιδείν».