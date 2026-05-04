Ολυμπιακός: Πλησιάζει… Μήτρογλου ο Ελ Κααμπί

Το γκολ που πέτυχε ο Ελ Κααμπί στην Τούμπα δεν έδωσε νίκη στον Ολυμπιακό, αλλά τον ανέβασε στις ερυθρόλευκες λίστες των σκόρερ.

Το πρώτο του γκολ στα play off πέτυχε για τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αν και δεν συνδυάστηκε με νίκη. Ο Μαροκινός φορ κατάφερε για δεύτερη διαδοχική χρονιά να σκοράρει απέναντι των τριών υπόλοιπων ομάδων του Big 4. Μετά την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, βρήκε χθες δίχτυα και απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κάτι ανάλογο έχουν πετύχει ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί και ο Γιώργο Μασούρας το 2020-21.

Φέτος ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 21 γκολ και τα 18 στο πρωτάθλημα. Συνολικά έχει 81 τέρματα με τον Ολυμπιακό και έφτασε στη 17η θέση τον Γιώτη Τσαλουχίδη στους «ερυθρόλευκους» σκόρερ και έχει ένα λιγότερο από τον 16ο Κώστα Μήτρογλου!

Στη Super League μετρά 53 γκολ ο Μαροκινός, όντας στη 18η θέση της ερυθρόλευκης λίστας, απειλώντας πάλι τον Μήτρογλου που είναι 17ος με 57 τέρματα.