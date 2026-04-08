Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν μια κλάση πάνω από την Λίβερπουλ, τη νίκησε μόνο 2-0 στο Parc des Princes και πήρε «καθαρό» προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Έτοιμη να πετάξει εκτός Champions League για δεύτερη σερί χρονιά την Λίβερπουλ είναι η Παρί, η οποία είχε τις ευκαιρίες για πολύ μεγαλύτερο σκορ από το 2-0 στο Parc des Princes. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν είχε σε καλή μέρα τον Ντεμπελέ που σπατάλησε τις φάσεις αλλά παρά το γεγονός αυτό είναι το τεράστιο φαβορί για να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον τίτλο της. Στον πάγκο για 90 λεπτά κράτησε τον Σαλάχ ο Σλοτ, που επέλεξε ultra άμυνα με 5άδα και είχε σαν αποτέλεσμα 0.00xG.



Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο ξεκίνημα η PSG στο ματς αφού στο 11’ το σουτ του Ντουέ από τη γωνία της περιοχής κόντραρε, η μπάλα υψώθηκε και πήγε στα δίχτυα (1-0). Στο επόμενο διάστημα οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, όμως οι ευκαιρίες ήρθαν μετά το 30’. Στο 32’ ο Κβαρατσχέλια έκανε το σουτ αλλά ο Μαμαρντασβίλι απέκρουσε, όπως έκανε και στο 37’ στο τετ-α-τετ με τον σκόρερ που έφυγε στην κόντρα. Ο Γεωργιανός keeper είχε ακόμα μία επέμβαση πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια, στο 43’ όταν έπειτα από σούπερ ομαδική προσπάθεια το πλασέ του Ντεμπελέ ήρθε στα χέρια του.

Με τον τρόπο που έκλεισε το πρώτο, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Με τον Ντεμπελέ να χάνει τεράστια ευκαιρία αυτή τη φορά πιο «καθαρή», καθώς ολομόναχος από το πέναλτι μετά το γύρισμα του Νούνο Μέντες σούταρε ψηλά. Το δεύτερο γκολ για την κάτοχο του τίτλου ήρθε στο 65’ όταν ο Ζοάο Νέβες πέρασε τρομερή πάσα στον Κβαρατσχέλια και εκείνος απέφυγε μαεστρικά αμυντικούς και Μαμαρντασβίλι και πλάσαρε στην κενή εστία. Ευτυχώς για την Λίβερπουλ, το 2-0 παρέμεινε αφού στο 87’ μετά την πάσα του Λι ο Ντεμπέλε τράνταξε το δοκάρι.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Πάτσο, Μαρκίνιος, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ (78' Λι-Κανγκ-Ιν), Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ.

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Φρίμπονγκ (91' Ενιόνι), Τζο Γκόμες, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (78' Ρόμπερτσον), ΜακΆλιστερ, Σομποζλάι (78' Κέρτις Τζόουνς), Γκράβενμπερχ, Βιρτς (78' Γκάκπο), Εκιτίκε (78' Ίσακ).