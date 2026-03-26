Ντεμπούτο ο Πήλιος με την Αλβανία 

Ο Σταύρος Πήλιος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Αλβανίας καθώς ο Σιλβίνιο τον έφερε από τον πάγκο στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα με την Πολωνία.

Για την ακρίβεια ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ πέρασε ως αλλαγή στο ματς με την Πολωνία στο 68ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Χότζα ενώ έπαιξε ως αριστερό χαφ με από πίσω του τον Μιτάι.

Η Αλβανία προηγήθηκε 0-1 με τον Χότζα στο 42', ωστόσο η Πολωνία ισοφάρισε στο 63' με κεφαλιά του Λεβαντόφσκι μετά από λάθος έξοδο του Στρακόσα, ενώ οι γηπεδούχοι έφεραν τούμπα το ματς στο 73' με μακρινό σουτ του Ζιελίνσκι. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ουκρανία-Σουηδία με φόντο μια θέση στο Μουντιάλ.