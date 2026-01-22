Αποθέωση από την «AS»: «Λουτσέσκου, το θαύμα του ΠΑΟΚ!»

Η Ισπανική «AS» εκθειάζει τον Ραζβάν Λουτσέσκου, χαρακτηρίζοντας τον Ρουμάνο τεχνικό ως «το θαύμα του ΠΑΟΚ».

Η κορυφαία ισπανική εφημερίδα στέκεται στον καθοριστικό ρόλο του Λουτσέσκου στη μεταμόρφωση του Δικεφάλου, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί τον βασικό αρχιτέκτονα της πιο λαμπρής περιόδου στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Με τίτλο: «Λουτσέσκου, το θαύμα του ΠΑΟΚ», ο Ισπανός δημοσιογράφος Daniel Lagos υποστηρίζει στο άρθρο του πως: «Ο ΠΑΟΚ ζει χρόνια λάμψης στη Super League Ελλάδας και ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες αυτής της πορείας έχει όνομα και επώνυμο: Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο γιος του μυθικού Μιρτσέα έχει μετατραπεί στον ακρογωνιαίο λίθο του συλλόγου της Θεσσαλονίκης, έχοντας υπογράψει τους δύο από τους τέσσερις συνολικά τίτλους πρωταθλήματος στην ιστορία του. Πρόκειται για το «θαύμα» ενός συλλόγου που ποτέ στο παρελθόν δεν κοντράρισε τους μεγάλους όπως το κάνει τώρα. Με το όνειρο να οδηγήσει την ομάδα του σε πιο προχωρημένα ευρωπαϊκά μονοπάτια, σήμερα προκαλεί τον Πελεγκρίνι σε μια μάχη… πάγκων και τακτικής, που μπορεί να καθορίσει τη μοίρα και των δύο στην Europa League».

Στη συνέχεια σημειώνει πως: «Στη Θεσσαλονίκη είχε ήδη αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα, με τίτλους που άλλοτε έμοιαζαν αδύνατοι. Γι’ αυτό και ο ΠΑΟΚ πάλεψε για την επιστροφή του, μέχρι να την πετύχει. Τότε ήταν που κατέκτησε και το πρωτάθλημα του 2024, επιβεβαιώνοντας πως πλέον αποτελεί κομμάτι της ίδιας της ιστορίας του ελληνικού συλλόγου.

Την ώρα που ο πατέρας του βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας, εκείνος συνεχίζει αταλάντευτα την πρόκληση να μάχεται σώμα με σώμα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, σπάζοντας διαρκώς τα στερεότυπα και τα όρια του ελληνικού ποδοσφαίρου...

Στο γήπεδο της Τούμπας, ο Λουτσέσκου είναι πια ένας θρύλος».

