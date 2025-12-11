Μακρινό σουτ του Ζαρουρί, πέρασε για λίγο εκτός (vid)

Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν, με τον Ζαρουρί να σουτάρει έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και πέρασε λίγα μέτρα άουτ.

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