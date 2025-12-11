Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Μακρινό σουτ του Ζαρουρί, πέρασε για λίγο εκτός (vid) 11-12-2025 23:38 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός FC Viktoria Plzeň ΠΡΟΣΩΠΑ Ανάς Ζαρουρί 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν, με τον Ζαρουρί να σουτάρει έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και πέρασε λίγα μέτρα άουτ. Δείτε παρακάτω: Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr Μακρινό σουτ του Ζαρουρί, πέρασε για λίγο εκτός (vid) SHARE