«Βόμβα» Γενάρη: Η ομάδα-έκπληξη που θέλει τον Σέρχιο Ράμος

Το πέρασμα του Σέρχιο Ράμος από τη Μοντερέι ολοκληρώνεται και το όνομα του Ισπανού θρύλου της άμυνας βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων, με μία ομάδα-έκπληξη της Premier League να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει το μεγάλο «μπαμ» τον Ιανουάριο.

Μετά τον αποκλεισμό της Μοντερέι από το Apertura 2025 της Liga MX, ο Ράμος επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο, καθώς το συμβόλαιό του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Εδώ και εβδομάδες υπήρχαν ενδείξεις πως η συνεργασία δεν θα ανανεωνόταν, με τον 38χρονο αμυντικό να προετοιμάζεται για μία ακόμη πρόκληση στο φινάλε της καριέρας του.

Παρά την ηλικία του, ο Ράμος δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση την αποχώρηση από την ενεργό δράση και αξιολογεί το επόμενο βήμα του με προσοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες από Αγγλία και Ισπανία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο σύλλογος που εμφανίζεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, με την «Cadena SER» να αναφέρει ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ για τον Ράμος δεν είναι καινούριο, αφού ο σύλλογος είχε επιχειρήσει να τον αποκτήσει και το 2023. Ο ίδιος ο Ισπανός είχε παραδεχθεί στην «Mirror» ότι είχε πλησιάσει το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα των Άγγλων:

«Ήμουν πράγματι κοντά στο να παίξω για τη Γιουνάιτεντ, αλλά τελικά έμεινα εκεί που έπρεπε, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εξακολουθώ όμως να θαυμάζω το κλαμπ και την Premier League. Ο ρυθμός και η ένταση κάνουν το πρωτάθλημα μοναδικό».

Εφόσον οι επαφές προχωρήσουν, ο Ράμος θα μπορούσε να ενισχύσει μια αμυντική γραμμή της Γιουνάιτεντ που αποτελείται από τους Λισάντρο Μαρτίνες, Ματάις Ντε Λιχτ, Λενί Γιορό, Έιντεν Χέβεν και Χάρι Μαγκουάιρ — και η οποία έχει εμφανίσει αστάθεια τη φετινή σεζόν.

Το ενδεχόμενο ο εμβληματικός Ισπανός να αγωνιστεί τελικά στην Premier League, μετά από τόσα χρόνια φημολογίας, μοιάζει πιο ανοιχτό από ποτέ.