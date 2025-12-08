Παρακάμερα ΑΕΚ: Η αποθέωση για Γιόβιτς, Πινέδα, Μουκουντί και ο… παλιόφιλος Λιβάι (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την παρακάμερα του αγώνα με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου ξεχωρίζουν η αποθέωση στον «100άρη» Μουκουντί, στους σκόρερ-πρωταγωνιστές Πινέδα-Γιόβιτς και σε έναν φίλο από τα παλιά, τον Λιβάι Γκαρσία που είχε θερμό τετ-α-τετ με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

Ακόμα μία βραδιά γεμάτη συγκινήσεις έζησαν χθες η ΑΕΚ και ο κόσμος της στην OPAP ARENA. Το νικηφόρο σερί συνεχίστηκε με το επιβλητικό 4-1 επί του Ατρομήτου, ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο MVP αλλά και ο σκόρερ του πρώτου γκολ με εντυπωσιακή κεφαλιά, ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε... τρία γκολ αλλά μέτρησαν τα δύο, ενώ και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς σκόραρε για πρώτη φορά φέτος.



Ήταν η βραδιά των 100 αγώνων του Αρόλντ Μουκουντί, αλλά και της αποθέωσης του τεράστιου Τόνι Σαβέβσκι που βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να συναντήσει τους οπαδούς. Δυστυχώς, δεν έλειψε και η δύσκολη στιγμή, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να αποχωρεί τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο.

H κάμερα του AEK TV κατέγραψε τα παρασκήνια της βραδιάς.