Παρακάμερα ΑΕΚ: Η αποθέωση για Γιόβιτς, Πινέδα, Μουκουντί και ο… παλιόφιλος Λιβάι (vid)

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:
Ακόμα μία βραδιά γεμάτη συγκινήσεις έζησαν χθες η ΑΕΚ και ο κόσμος της στην OPAP ARENA. Το νικηφόρο σερί συνεχίστηκε με το επιβλητικό 4-1 επί του Ατρομήτου, ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο MVP αλλά και ο σκόρερ του πρώτου γκολ με εντυπωσιακή κεφαλιά, ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε... τρία γκολ αλλά μέτρησαν τα δύο, ενώ και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς σκόραρε για πρώτη φορά φέτος.
Ήταν η βραδιά των 100 αγώνων του Αρόλντ Μουκουντί, αλλά και της αποθέωσης του τεράστιου Τόνι Σαβέβσκι που βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να συναντήσει τους οπαδούς. Δυστυχώς, δεν έλειψε και η δύσκολη στιγμή, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να αποχωρεί τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο.
H κάμερα του AEK TV κατέγραψε τα παρασκήνια της βραδιάς.