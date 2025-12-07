Live: ΑΕΚ - Ατρόμητος

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Αγία Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena / Cosmote Sport 1 HD
13η αγωνιστική
13η αγωνιστική
ΑΕΚ
4 1
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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Διαιτητης
- Σπύρος Ζαμπάλας (Ηπείρου)
- VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
- AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοι
- Γιώργος Στεφανής (Καρδίτσας)
- Κωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)
Τεταρτος
- Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Σκορερς
- 18' Πινέδα
- 65' Γιόβιτς
- 70' Γιόβιτς
- 87' Λιούμπισιτς
Κιτρινες καρτες
- 91' Πήλιος
Σκορερς
- 73' Τσαντίλας
Κιτρινες καρτες
- 53' Σταυρόπουλος
- 74' Τσακμάκης
- 85' Τσιγγάρας