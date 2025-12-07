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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Αγία Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena / Cosmote Sport 1 HD
13η αγωνιστική
ΑΕΚ
ΑΕΚ
4 1
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Ατρόμητος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
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Διαιτητης
  • Σπύρος Ζαμπάλας (Ηπείρου)
  • VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
  • AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοι
  • Γιώργος Στεφανής (Καρδίτσας)
  • Κωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)
Τεταρτος
  • Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Σκορερς
  • 18' Πινέδα
  • 65' Γιόβιτς
  • 70' Γιόβιτς
  • 87' Λιούμπισιτς
Κιτρινες καρτες
  • 91' Πήλιος
Σκορερς
  • 73' Τσαντίλας
Κιτρινες καρτες
  • 53' Σταυρόπουλος
  • 74' Τσακμάκης
  • 85' Τσιγγάρας

Live: ΑΕΚ - Ατρόμητος

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