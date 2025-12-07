Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-1 τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια χάρη σε 2 τέρματα του Λούκα Γιόβιτς, μια γκολάρα του Ορμπελίν Πινέδα και… κερασάκι του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, έφτασε τις 5 σερί νίκες στη Stoiximan Super League και πήγε εκ νέου στο -3 από τον Ολυμπιακό. Τραυματίστηκε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Το παιχνίδι διεξήχθη σε μια μισογεμάτη «OPAP Arena», όπου φιλοξενήθηκαν 150 Περιστεριώτες και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 60', ένωσαν τις φωνές τους με τους «κιτρινόμαυρους» για τα θύματα των Τεμπών. Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στον Ατρόμητο, καθώς στο 10' πήρε την κεφαλιά ο Γιουμπιτάνα που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Στρακόσα. Η ΑΕΚ ευτύχισε να προηγηθεί στην πρώτη τελική της, στο 18', χάρη σ' ένα παλικαρίσιο άλμα του Πινέδα και γκολ με γυριστή κεφαλιά ανάμεσα στα στόπερ έπειτα από σέντρα του Ρότα, υπό το βλέμμα του Λιβάι Γκαρσία που βρίσκεται στην Αθήνα.

Στο μισάωρο, ο Στρακόσα μπλόκαρε την προσπάθεια του Τσαντίλα που πάτησε την περιοχή με αξιώσεις από τα αριστερά. Στο 37' η Ένωση «άγγιξε» το 2-0, όταν ο Ρότα γέμισε με στόχο τον Πήλιο που σε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη πλάσαρε ψηλά. Το ημίχρονο δεν διεκδικούσε... δάφνες ποιότητας, όμως το δεύτερο μέρος επιφύλαξε τέσσερα γκολ. Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Γιόβιτς σκόραρε, όμως το VAR χρέωσε τον Ζοάο Μάριο με επιθετικό φάουλ, επειδή χρησιμοποίησε τον αγκώνα προτού φθάσει η μπάλα στον Σέρβο. Καλή στιγμή στο 56' με το φάουλ του Μαρίν να περνά πάνω από την εστία, ενώ στο 57' το γυριστό του Καλοσκάμη λίγο έλειψε να τον χρήσει σκόρερ κόντρα στην πρώην ομάδα του. Αμέσως μετά, ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε στο έδαφος, καθώς φάνηκε να γυρίζει το πόδι του. Μάλιστα, χρειάστηκε φορείο για να αποχωρήσει από το γήπεδο, με άπαντες να έχουν παγώσει, σε μια άτυχη στιγμή για τον Σέρβο πάνω που είχε φορμαριστεί.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα... φεστιβάλ γκολ, με τον Γιόβιτς να κάνει την αρχή στο 65' χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 2-0, παράβαση που κέρδισε έξυπνα ο Μαρίν από τον Σταυρόπουλο και το VAR να εξετάζει τη φάση για τρία λεπτά. Στο 67' ο Πήλιος έπιασε έναν... κεραυνό από τα 30 μέτρα, αλλά ο Χουτεσιώτης κατάφερε να διώξει. Στο 70' και πάλι ο Μαρίν πάτησε την περιοχή, ο αρχηγός του Ατρομήτου απέκρουσε και ο Γιόβιτς σε κενή εστία έγραψε το 3-0, σφραγίζοντας τη νίκη της ΑΕΚ. Τρία λεπτά αργότερα, Καλοσκάμης και Ρότα δεν συνεννοήθηκαν καλά και ο Τσαντίλας αξιοποίησε την παράλληλη πάσα του Αϊτόρ Γκαρθία, μειώνοντας σε 3-1 και κάνοντας έξαλλο τον Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό ήταν το πρώτο τέρμα που δέχθηκε ο Στρακόσα σε παιχνίδι χωρίς τον χαρακτήρα «ντέρμπι» στην «OPAP Arena». Στο 75' ο Χουτεσιώτης έβγαλε και το φάουλ του Κοϊτά, στο 78' μπλόκαρε το σουτ του Πήλιου, αλλά στο 87' ήλθε το... κερασάκι από τον Λιούμπισιτς που πήρε το «ριμπάουντ» σε γύρισμα του Ρότα και ασταθή επέμβαση του Έλληνα τερματοφύλακα για το 4-1.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-2-3-1): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν (88' Γκρούγιτς), Καλοσκάμης (85' Λιούμπισιτς), Γκατσίνοβιτς (61' λ.τρ. Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (85' Περέιρα), Γιόβιτς (88' Καραργύρης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ / 4-2-3-1): Χουτεσιώτης, Κίνι (71' Μουντές), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ (66' λ.τρ. Ούρονεν), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (71' Καραμάνης), Μπάκου (81' Παλμεζάνο), Αιτόρ Γκαρθία, Γιουμπιτάνα (81' Οζέγκοβιτς), Τσαντίλας.

Τα στιγμιότυπα του αγώνα: