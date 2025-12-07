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Άνοιξε το σκορ με τον Πινέδα η ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Ένωση βρέθηκε μπροστά στο σκορ με τον Πινέδα να κάνει το 1-0 στο 18' εναντίου του Ατρόμητου.
Άνοιξε το σκορ με τον Πινέδα η ΑΕΚ (vid)