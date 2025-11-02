Χάνει Τζούρισιτς ο Παναθηναϊκός

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει σε ένα από τα 4 επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Βόλο με 1-0 στο Πανθεσσαλικό, όμως πέρα από τους τρεις βαθμούς έχασε και έναν παίκτη για ένα από τα επόμενα παιχνίδια του Πρωταθλήματος.

Ο λόγος για τον Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος συμπλήρωσε τις τρεις κίτρινες κάρτες κι έτσι θα πρέπει να μείνει εκτός σε μια από τις τέσσερις επόμενες αναμετρήσεις στην Stoiximan Super League.

Το «Τριφύλλι» αντιμετωπίζει κατά σειρά ΠΑΟΚ (εντός), Πανσερραϊκό (εκτός), ΑΕΚ (εντός) και ΑΕΛ (εκτός) και είναι προφανές πως το επικρατέστερο σενάριο είναι να εκτίσει την ποινή του σε ένα από τα δύο ματς μακριά από την Λεωφόρο.