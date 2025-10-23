Η Άιντραχτ συμπεριέλαβε στους αναπληρωματικούς της Λίβερπουλ τον Ζότα (pic)

Σε μια ξεχωριστή κίνηση προέβη ο σύλλογος της Φρανκφούρτης, τιμώντας τη μνήμη του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού στον αγώνα με τους «Reds» για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Η Λίβερπουλ έστησε... πάρτι κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, περνώντας από το «Deutsche Bank Park» με το εκκωφαντικό 5-1 παρά το γεγονός ότι έχανε στο 26'.

Η κίνηση των γηπεδούχων να προσθέσουν το όνομα του Ντιόγκο Ζότα στους αναπληρωματικούς του Άρνε Σλοτ ήταν από τις στιγμές της βραδιάς που ξεχώρισαν.

Έτσι, το γεγονός ότι η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών σε Premier και Champions League στη Γερμανία, ίσως να μην ήταν κάτι τυχαίο...