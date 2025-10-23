Η Άιντραχτ συμπεριέλαβε στους αναπληρωματικούς της Λίβερπουλ τον Ζότα (pic)

Η Λίβερπουλ έστησε... πάρτι κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, περνώντας από το «Deutsche Bank Park» με το εκκωφαντικό 5-1 παρά το γεγονός ότι έχανε στο 26'.
Η κίνηση των γηπεδούχων να προσθέσουν το όνομα του Ντιόγκο Ζότα στους αναπληρωματικούς του Άρνε Σλοτ ήταν από τις στιγμές της βραδιάς που ξεχώρισαν.
Έτσι, το γεγονός ότι η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών σε Premier και Champions League στη Γερμανία, ίσως να μην ήταν κάτι τυχαίο...
Eintracht Frankfurt added Diogo Jota to Liverpool's substitutes ahead of last night's game — a classy move.— 433 (@433) October 23, 2025
𝗥𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁. ♥️ pic.twitter.com/UNLrH1L9NW