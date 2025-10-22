Μετά από τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις η ομάδα του Άρνε Σλοτ ξέσπασε μέσα στην Φρανκφούρτη (1-5).

Κάποια στιγμή θα ξυπνούσε. Κάποια στιγμή θα ξεσπούσε. Η Αϊντραχτ έκανε το… λάθος να προηγηθεί με φανταστική αντεπίθεση και διαγώνιο σουτ του Κρίστενσεν (26’), όμως από εκεί και μετά δοκίμασε την οργή της Λίβερπουλ που επικράτησε με 1-5 και έκανε μία γερή ένεση ηθικού μετά από τέσσερις συνεχόμενες σοκαριστικές ήττες.

Ο Ούγκο Εκιτικέ επέστρεψε στην πόλη που τον βοήθησε να κάνει την μεγάλη μεταγραφή και με υπέροχη κούρσα και υποδειγματικό πλασέ έφερε ξανά ισορροπία (35’, 1-1).

Στην συνέχεια, η Λίβερπουλ είπε να μιμηθεί την Άρσεναλ. Δύο υποδειγματικές εκτελέσεις κόρνερ και δύο κεφαλιές από Φαν Ντάικ (39’) και Κονατέ (44’) έφεραν το σκορ στο 1-3 και απλοποίησαν τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους.

Στην επανάληψη, η Λίβερπουλ βρήκε πολύ ελεύθερο χρόνο και χωρίς άγχος πια έφτασε το σκορ σε επίπεδα θριάμβου.

Δύο ακόμα τέρματα από Χάκπο (66’) και Σόμποσλαϊ (70’) έφεραν το τελικό 1-5 που έφερε και πάλι χαμόγελα στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.