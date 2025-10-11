Ολυμπιακός: Στα ραντάρ ο Αντρέ Λουίς

Αρέσει στον Ολυμπιακό ο 23χρονος εξτρέμ Αντρέ Λουίς που ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του στη Ρίο Άβε.

Παίκτες όλον τον χρόνο και σε όλες τις θέσεις παρακολουθούν στον Ολυμπιακό και ένας από αυτούς που τους έχει κάνει εντύπωση είναι ο Αντρέ Λουίς της Ρίο Άβε. Ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει κάνει εκρηκτική εκκίνηση στη σεζόν στην Πορτογαλία, μετρώντας ήδη 3 γκολ και 4 ασίστ.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος τον χρησιμοποιεί είτε δεξιά με ανάποδο πόδι, είτε αριστερά, ενώ παλαιότερα ο Λουίς έχει παίξει και στην κορυφή της επίθεσης. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στη Φλαμένγκο και οι Πειραιώτες τον έχουν στα υπόψη τους. Εξάλλου, η Ρίο Άβε είναι στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη και αν έχει πρόταση για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, εκείνος θα έχει τον τελευταίο λόγο.