Διπλό Poll: Συμφωνείτε με την απομάκρυνση Βιτόρια; - Ποιος ευθύνεται για το -8;

To SDNA σας καλεί στην κάλπη για όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό!

Οι εξελίξεις στο στρατόπεδο των Πρασίνων είναι καταιγιστικών, με τον Ρουί Βιτόρια να αποτελεί παρελθόν μετά από μόλις δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, αφήνοντας την ομάδα του στο -8 από την κορυφή (με ματς λιγότερο). Η ήττα-κάζο από την Κηφισιά αποτέλεσε το "κύκνειο άσμα" του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο του Τριφυλλιού έπειτα από 11 μήνες και 43 παιχνίδια σε αυτόν.

Τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από τον Παναθηναϊκό είναι όμως αρκετά. Αφενός για το σωστό ή λάθος της απόλυσης του Βιτόρια, περισσότερο όμως για το ποιος ευθύνεται κυρίως για την εικόνα που παρουσιάζει, με αποτέλεσμα να βυθιστεί ακόμα μία φορά στην εσωστρέφεια. Ευθύνεται η διοίκηση (πρόεδρος, τεχνικός διευθυντής); Ευθύνεται ο προπονητής; Ευθύνονται οι ποδοσφαιριστές;

Η κάλπη άνοιξε και σας περιμένει!

