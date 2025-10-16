Πρώτος Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής στο Grappling ο Βαβίλης

Ο Στέφανος Βαβίλης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Grappling στη Σερβία και έγινε ο πρώτος Έλληνας που ανεβαίνει στην κορυφή του κόσμου στο άθλημα.

Ο Βαβίλης, αγωνιζόμενος στα 71 κιλά με Gi, πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία. Στην πρεμιέρα νίκησε με 5-0 τον ανεξάρτητο αθλητή Ακμέντοβ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά. Εκεί συνέχισε με ακόμα μία πειστική εμφάνιση, επικρατώντας 5-0 του Πολωνού Καρτζίνσκι.

Στα ημιτελικά αντιμετώπισε τον Γερμανό Πουλμεμιούλερ, τον οποίο νίκησε 2-0, φτάνοντας στον τελικό χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα σημείο. Στον μεγάλο τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τον Ούγγρο Σάντορ Λάκατος με 2-1, κατακτώντας το πρώτο ελληνικό χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του αθλήματος και υψώνοντας με υπερηφάνεια την ελληνική σημαία.

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές ο Γιάννης Καρυωτάκης και ο Άγγελος Νικολόπουλος κατέλαβαν την 5η θέση, ο Ηλίας Μπούκης τερμάτισε 9ος και ο Ντάνι Δημόπουλος κατέλαβε τη 13η θέση.