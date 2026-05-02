Facts & Numbers: Πρεμιέρα στα πλέι οφ με ΠΑΟΚ - Περιστέρι

Η πιο ενδιαφέρουσα, η πιο ανταγωνιστική Stoiximan GBL των τελευταίων χρόνων περνάει στη δεύτερη φάση της με την έναρξη των playoffs. Την αρχή κάνουν αύριο (3/5, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) ΠΑΟΚ και Περιστέρι Betsson.

Πρόκειται για τη διασταύρωση των ομάδων που τερμάτισαν στην 3η και στην 6η θέση αντίστοιχα, ενώ θα αναμετρηθούν σε ένα τρίτο σετ» αγώνων μετά από εκείνα της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL και των προημιτελικών του FIBA Europe Cup.



Ο ΠΑΟΚ έκλεισε την κανονική περίοδο με έξι διαδοχικές νίκες μέσα από τις οποίες προσπέρασε την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική και κατέκτησε την 3η θέση. Παράλληλα προσπέρασε το σερί των πέντε νικών που είχε κάνει στις αρχές της σεζόν και έπειτα από την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι έξι διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος αποτελούν για τον Δικέφαλο ρεκόρ 8ετίας αφού για να βρούμε ανάλογο ή μεγαλύτερο σερί θα πρέπει να γυρίσουμε την περίοδο 2017-18 όταν είχε κάνει ένα σερί από τη 17η μέχρι την 23η αγωνιστική.



Ο Δικέφαλος, στο τέλος της κανονικής περιόδου, όχι μόνο είχε θετικό συντελεστή αποτελεσμάτων (17-7) για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια (είχε 13-9 το 2022-23), όχι μόνο βρέθηκε στην 3η θέση για πρώτη φορά έπειτα από 11 χρόνια –ήταν και πάλι σε αυτήν την περίοδο 2014-15- αλλά σημείωσε και το μεγαλύτερο ποσοστό νικών του (70,83%) από την περίοδο 2014-15 στην οποία είχε 73,07% (19-7).



Το Περιστέρι Betsson έκλεισε την πρώτη φάση με τη νίκη επί του Άρη Betsson που δεν ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει την 5η θέση. Ήταν όμως η 8η στα τελευταία εννιά και η 9η νίκη του στα τελευταία 11 παιχνίδια του. Από τις 24 Ιανουαρίου και τη 16η αγωνιστική ηττήθηκε μόνο από τον Ολυμπιακό (31/1) και τη Μύκονο εκτός έδρας (18/4). Είχε ρεκόρ 5-7 στον πρώτο και 9-3 στον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου.



Οι «κυανοκίτρινοι» μέτρησαν εννιά εντός έδρας νίκες στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος (9-3) κάτι που έγινε για τρίτη φορά στις τέσσερις τελευταίες σεζόν (είχαν 9-2 τόσο το 2022-23 όσο και το 2023-24). Έτσι κατατάχθηκαν στην πρώτη εξάδα 3/4 και 6/8 τελευταίες σεζόν αφού από την περίοδο 2018-19 όταν και επέστρεψαν στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα, αυτό δεν έγινε μόνο στις σεζόν 2021-22 (8οι) και 2024-25 (9οι).



Η παρουσία τους στα προημιτελικά



Ο ΠΑΟΚ είναι παρών στα playoffs για 21η φορά από το 2002-03 όταν και επανήλθε το ισχύον σύστημα διεξαγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της σεζόν 2016-17 που είχε διαφοροποιηθεί στην πρώτη φάση τους. Από τις προηγούμενες 20 όμως κέρδισε μόνο τις πέντε, έχοντας σε όλες τις πλεονέκτημα της έδρας. Από τις επτά σειρές στις οποίες αγωνίστηκε με πλεονέκτημα έδρας, έχασε μόνο εκείνες με τον Πανιώνιο (0-2) της σεζόν 2004-05 και με το Ρέθυμνο (0-2) της σεζόν 2012-13.



Το Περιστέρι Betsson θα εμφανιστεί για 10η φορά στα προημιτελικά των playoffs από την περίοδο 2002-03 και από τις εννιά προηγούμενες, κέρδισε τις τέσσερις. Σε όλες όμως είχε το πλεονέκτημα της έδρας κόντρα στο οποίο δεν πήγε σε καμία από τις υπόλοιπες πέντε στις οποίες είχε το μειονέκτημα. Από αυτές μάλιστα οι τέσσερις κρίθηκαν με το εις βάρος του 0-2 αφού νίκησε μία φορά μόνο τον Προμηθέα Πάτρας χωρίς να αποφύγει τον αποκλεισμό.



Το ζευγάρωμα του 3-6



Το πλεονέκτημα της έδρας είναι πολύ ισχυρό στη διασταύρωση του 3-6. Από τα playoffs του 2003 όταν και πήραν τη σημερινή μορφή τους, σε σύνολο 21 σειρών, αυτές που είχαν το πλεονέκτημα μέτρησαν 17 προκρίσεις (80,95%). Εξαίρεση σε αυτό τον ισχυρό κανόνα –το 2017 ήταν διαφορετικό το σύστημα, τα ματς του 2019 κρίθηκαν στα χαρτιά, ενώ δεν έγιναν playoffs το 2020- αποτέλεσαν…



*Η ΑΕΚ το 2004 και το 2005 που απέκλεισε και στις δύο περιπτώσεις τον Άρη με 2-0 στην πρώτη και 2-1 στη δεύτερη.



*Το Μαρούσι που απέκλεισε με μειονέκτημα επίσης τον Άρη το 2008.



*Η Λάρισα που απέκλεισε τον Κολοσσό με 2-0 το 2022.



Τι έγινε στην κανονική περίοδο



Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στις έδρες τους αφού…



*Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο παιχνίδι που έγινε στις 25 Οκτωβρίου με 87-73 (Κέι Τζέι Τζάκσον 16π, 4/7τρ, Στέφεν Μπράουν 16π, 4ασ, Μπεν Μουρ 13π, 13ρ. – Τάι Νίκολς 15π, 6ασ, Ράιλι Άμπερκρομπι 15π, 3/6τρ, Ομάρ Πέιν 10π, 7ρ, 3κοψ).

*Το Περιστέρι Betsson ήταν ο νικητής του αγώνα που έγινε στις 21 Μαρτίου όταν επικράτησε με 75-70 (Σι Τζέι Χάρις 15π, 3/5δ, 2/4τρ, 4ασ, Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν 12π, 13ρ, Ομάρ Πέιν 9π, 4ρ, 3κοψ. – Μπριν Ταϊρί 18π, 4/6δ, 4ρ, 7ασ, Πάτρικ Μπέβερλι 12π, 7ρ, Μπεν Μουρ 12π, 8ρ).



Η ιστορία



Οι δύο ομάδες έφτασαν τα 70 παιχνίδια στη μεταξύ τους ιστορία από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1983-84 όταν βρέθηκαν σε αυτήν οι «κυανοκίτρινοι») με τον ΠΑΟΚ να μετράει 42 και το Περιστέρι Betsson να έχει 28 νίκες. Στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) το συνολικό σκορ είναι πλέον 30-28 υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Αυτή θα είναι η 4η post season στην οποία θα αναμετρηθούν…



*Μικροί τελικοί του 1997 (Περιστέρι-ΠΑΟΚ 1-3)



*Προημιτελικοί του 2000 (ΠΑΟΚ-Περιστέρι 2-1)



*Μικροί τελικοί του 2023 (Περιστέρι-ΠΑΟΚ 3-0)



ΠΑΟΚ



MILESTONE



* Ο Αντώνης Κόνιαρης χρειάζεται ένα εύστοχο τρίποντο για να γίνει ο 15ος στην ιστορία του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL που θα φτάσει τα 100.



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Ο Μπεν Μουρ ήταν ο πρώτος στα συνολικά ριμπάουντ (169), στα επιθετικά ριμπάουντ (79), στο ranking (390) και στα double-double (5) της κανονικής περιόδου.



* Ο Τόμας Ντίμσα ήταν 4ος σε εύστοχα τρίποντα στην κανονική περίοδο σημειώνοντας 57. Με τα πέντε που είχε στο τελευταίο παιχνίδι της απέναντι στο Μαρούσι Chery και φτάνοντας τα 57, ανέβηκε οχτώ θέσεις στη λίστα των ξένων που φόρεσαν τη φανήλα του ΠΑΟΚ και είναι πλέον στη 12η θέση της.



* Ο Μπριν Ταϊρί έφτασε τις 84 ασίστ στην κανονική περίοδο και «έπιασε» στην 20ή θέση της λίστας των κορυφαίων, ξένων πασέρ στην ιστορία του Δικεφάλου στη Stoiximan GBL τον Τοντόρ Γκετσέφσκι (2009-11).



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON



MILESTONE



* Ο Ομάρ Πέιν χρειάζεται τρία κοψίματα για να γίνει ο 5ος παίκτης στην ιστορία του Περιστερίου που θα φτάσει τα 50. Ο Αμερικανός είχε 47 στην κανονική περίοδο και ήταν κορυφαίος μπλοκέρ της κατηγορίας.



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Ο Σι Τζέις Χάρις έφτασε τους 538 πόντους στη Stoiximan GBL και «έπιασε» στην 20ή θέση των σκόρερ του Περιστερίου Betsson τον Ιγκ Οκανσέ που φόρεσε τα κυανοκίτρινα στη διετία 1998-2000.



* Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς με το μοναδικό επιθετικό ριμπάουντ που είχε στο παιχνίδι με τον Άρη Betsson, έγινε ο 26ος στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που έφτασε τα 400. Ο διεθνής φόργουορντ χρειάστηκε 359 παιχνίδια για να το κάνει.



* Ο 2ος προημιτελικός των playoffs θα οδηγήσει τον Δημήτρη Κακλαμανάκη στις 250 συμμετοχές στη Stoiximan GBL. Είναι ένας αριθμός στον οποίο έφτασε ο Βασίλης Μουράτος στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου με τον Άρη Betsson.