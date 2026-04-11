Μπετσίροβιτς: «Η πράσινη φανέλα θα βρίσκεται στο Final Four - Έχουν τον χαρακτήρα των νικητών»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Meridian Sports», ο Σάνι Μπετσίροβιτς δήλωσε πως ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στο Final - 4.

Ο πρώην Τεχνικός Διευθυντής του Παναθηναϊκού, Σάνι Μπετσίροβιτς παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην «Meridian Sports», δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως στο τέλος οι πράσινοι θα βρίσκονται στο Final - 4 του «T-Center.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Σάνι Μπετσίροβιτς:

«Ο Παναθηναϊκός έχει την πιο ακριβή ομάδα στην ιστορία του συλλόγου, άρα και την καλύτερη. Έχουν δύο ή τρεις κορυφαίους παίκτες σε κάθε θέση. Η μεγαλύτερη δοκιμασία για αυτούς είναι ο τελευταίος αγώνας εναντίον της Εφές. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε σε ποια θέση θα τερματίσουν.

Θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να τους νικήσει σε τρία παιχνίδια, να ρίξει κάτω τον Παναθηναϊκό. Όλοι ξέρουν ότι οι πρωταθλητές αναδεικνύονται σε κομβικές στιγμές και ο ΠΑΟ έχει αρκετούς από αυτούς στην ομάδα του. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας η πράσινη φανέλα θα είναι στο F4.

Το αντίθετο σενάριο θα ήταν πολύ άσχημο για τον σύλλογο, αλλά και για την Ευρωλίγκα. Επενδύθηκε πολλή προσπάθεια και χρήμα εκεί. Αν και έχασαν από τη Βαλένθια, γνωρίζω αυτούς τους τύπους και ξέρω τι κρύβουν μέσα τους. Πιστεύω ότι θα δείξουν την ποιότητά τους. Έχουν τον χαρακτήρα του νικητή».