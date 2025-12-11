Σημαντική κίνηση για τον Πανιώνιο: παίρνει Ερικ Γκριν!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η ομάδα της Νέας Σμύρνης είναι κοντά στην απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Πολλές ομάδες της GBL κάνουν σημαντικές κινήσεις για να ενισχυθούν, ο Πανιώνιος μόνο εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει. Αλλωστε είναι ουραγός στη βαθμολογία παρότι έχει ένα από τα πιο ακριβά μπάτζετ της κατηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, λοιπόν, η ομάδα της Νέας Σμύρνης πάει να πάρει τον κάποτε παίκτη του ΝΒΑ, αλλά και του Ολυμπιακού, Ερικ Γκριν. Μία καλαθομηχανή, που έχει αφήσει το σημάδι της από όπου έχει περάσει.

Ο Γκριν είναι 34 ετών, έχει ύψος 1.91 και μέχρι πρότινος έπαιζε στην Σατζέζε του Λιβάνου. Εκεί, όπου είχε 15 πόντους ανά ματς και 62.5% στο τρίποντο.