Μποζίκας: «Δώσαμε τέσσερα δύσκολα ματς με βασικές απουσίες - Γύρισαν οι τραυματίες και δείξαμε πιο ολοκληρωμένο πρόσωπο»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου ο Γιώργος Μποζίκας στάθηκε στην επιστροφή βασικών παικτών και στο πιο ολοκληρωμένο πρόσωπο που έδειξε η ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε, ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του και ήταν σαν να παίζουμε στην έδρα μας. Η διάρκεια είναι πολύ σημαντική και σήμερα ήμασταν πολύ καλοί, ελέγχοντας το παιχνίδι σχεδόν σε 40 λεπτά. Εκτελέσαμε το πλάνο μας, στην επίθεση σκοράραμε απέναντι σε μια σκληρή άμυνα. Σουτάραμε καλά και είχαμε πλουραλισμό στην επίθεση. Στην άμυνά μας είχαμε την εξτρά ενέργεια και πίεση».

Για τις επιστροφές: «Είχαμε να δώσουμε τέσσερα πολύ δύσκολα παιχνίδια με βασικές απουσίες. Γύρισαν οι τραυματίες σήμερα, δείξαμε ένα πιο ολοκληρωμένο πρόσωπο».

«Θέλουμε να βελτιωνόμαστε μέσα από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια στην Ελλάδα. Καμία ομάδα δεν έχει πάρει τίτλους έχοντας το καλύτερο ταλέντο. Είναι η ομάδα που βγαίνει ζωντανή μέσα από τις δυσκολίες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εδώ που είμαστε, κάναμε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση. Δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος στην Ευρωλίγκα, δεν πρέπει να υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο. Έχουμε ήδη τρεις εκτός έδρας νίκες και συνεχίζουμε».