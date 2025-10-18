Επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το Parking

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε το κοινό της για τη χρήση των Parking στο ΣΕΦ ενόψει του αγώνα με τον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

H ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους, ότι ΜΟΝΟ για τους αγώνες της GBL, στους οποίους δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας, οι κάτοχοι των απλών εισιτηρίων της θύρας VIP, θα δικαιούνται θέση στάθμευσης, στο parking A του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με την επίδειξη του εισιτηρίου στην είσοδό του.

Oι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας που έχουν ανανεώσει τη θέση τους για τους συγκεκριμένους αγώνες, θα εισέρχονται κανονικά στο parking που τους αναλογεί, επιδεικνύοντας το parking pass τους.