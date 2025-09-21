Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε βελτιωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, με τους «ερυθρόλευκους» να κερδίζουν τον Ερυθρό Αστέρα με 86-83, κατακτώντας του τουρνουά του Ηρακλείου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εμφάνισε καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα με τις επιστροφές των διεθνων, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στο τουρνουά του Ηρακλείου, μετά τη νίκη του και με την Αρμάνι Μιλάνο και έτσι κατέκτησε την διοργάνωση στα «Δυο Αοράκια» και πλέον στρέφει την προσοχή του στα επίσημα παιχνίδια και το Super Cup της Ρόδου.

Ο Εβάν Φουρνιέ, όπως και στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους, με τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει 16 πόντους. Θετική παρουσία και από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ με 11 πόντους.

Από την άλλη πλευρά για την Σερβική ομάδα ξεχώρισε ο μοιραίος στο τέλος Κάρτερ με 14 πόντους, με τον Ριβέρο να είναι κυρίαρχος στην ρακέτα με 16 πόντους. Διψήφιος και ο ΜακΙντάιρ με 10 πόντους και 5 ασίστ.

Γρήγορος ρυθμός και «ερυθρόλευκο» προβάδισμα με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός της αναμέτρησης στο ξεκίνημα της, με τον Ριβέρο να δίνει σκορ στην ρακέτα για τον Ερυθρό (6π. για το 6-5 στο 3’), με τον Ολυμπιακό να τρέχει το γήπεδο και τον Σάσα Βεζένκοφ να φτάνει τους 7π. για το 8-12 στο 5’. Ο Φουρνιέ έδωσε σκορ από μακριά για να στείλει την διαφορά στο +9 για την ομάδα του (10-19 στο 7’), με τον Ντόμπριτς να δίνει ενέργεια και επιθετικές λύσεις με την είσοδο του μειώνοντας σε 17-20 στο 8’. Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +4 (20-24) σε μια αμφίρροπη πρώτη περίοδο με γρήγορο τέμπο.

Στερήθηκε λύσεων επιθετικά ο Ολυμπιακός, έφερε στο ρυθμό του το παιχνίδι ο Ερυθρός

Χωρίς σκορ για περίπου 3΄ έμεινε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ερυθρό να το εκμεταλλεύεται αποκτώντας για πρώτη φορά προβάδισμα στην αναμέτρηση (26-24 στο 13’). Ο Πίτερς με γκολ-φάουλ βρήκε τους πρώτους του πόντους , με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να ανακατεύει την τράπουλα παίρνοντας σκορ από διαφορετικούς παίκτες. Ο Νουόρο έκανε ζημιά στους Πειραιώτες (38-34 στο 16’),με τους Σέρβους να κυριαρχούν στο ζωγραφιστό πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με αέρα 5π. (44-39).

Βρήκε σκορ και επιθετικό ρυθμό ο Ολυμπιακός, παρέμεινε κοντά ο Ερυθρός

Φουριόζος μπήκε στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν σερί 11-0 για να πάρουν προβάδισμα 6π. στο 22’. Ο Μιλουτίνοφ έδινε σκορ μέσα από την ρακέτα με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχουν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους και τον Φουρνιέ να πυροβολεί από την περιφέρεια για το 46-54 στο 23’. Ο Σέιμπεν Λι με τρίποντο έδωσε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στους Πειραιώτες (+10, 50-60), με την Σερβική ομάδα να απαντά άμεσα με δυο τρίποντα για το 56-62 στο 27’. Ο Τάισον Κάρτερ δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στην «ερυθρόλευκη» άμυνα (14π. 63-64), με τον Ολυμπιακό να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +3 (65-68) σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση και γρήγορο ρυθμό.

Ανταγωνιστικός ο Ερυθρός πίεσε τον Ολυμπιακό που ήταν ψύχραιμος στο φινάλε και πήρε τη νίκη

Νουόρα και Ουόρντ έφεραν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία (70-70 στο 32'), με τους Χολ και Πίτερς να δίνουν σκορ για το +5 του Ολυμπιακού (72-77 στο 34'). Ο Ερυθρός Αστέρας παρέμενε ανταγωνιστικός με τον Ριβέρο να έχει εξαιρετική παρουσία στην ρακέτα και τον ΜαΚιντάιρ να μειώνει σε απόσταση ενός καλαθιού (-2, 77-79 στο 35'). Ο Ριβέρο με νέο καλάθι ισοφάρισε σε 79-79, ενώ ο Νουόρα έβαλε την Σερβική ομάδα μπροστά στο σκορ, προβληματίζωντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Ουόρντ με διποντο διαμόρφωσε το 81-81, με τους Φουρνιέ και Νουόρα να γράφουν το 83-83 με 54'' να μένουν για το δεύτερο μέρος. Ο Μιλουτίνοφ με 2/2β. έγραψε το 83-85, με τον Φουρνιέ να διαμορφώνει το 83-86 με 12'' να μένει για το φινάλε του παιχνιδιού. Ο Κάνααν αστόχησε σε τρίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει με 86-83 και να κατακτά το τουρνουά της Κρήτης.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 44-39, 65-68, 86-83.