Τον όρο του φαβορί επιβεβαίωσε σε ακόμα ένα ματς η Σερβία που με τον αυτοκρατορικό και «διπλό» Γιόκιτς κέρδισε με 84-80 και τους οικοδεσπότες Λετονούς για το 3/3 στη φάση των ομίλων του Eurobasket, βάζοντας πλώρη για την πρώτη θέση του Α' ομίλου.

Κυριαρχώντας στο παιχνίδι και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, η Σερβία διατήρησε το αήττητο και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16», φτάνοντας στο 3-0 στον όμιλο, ενώ οι Λετονοί, που πάλεψαν για την ανατροπή στο φινάλε, έπεσαν στο 1-2. Στην επόμενη αγωνιστική (4η) του Α' ομίλου η Λετονία παίζει με την Πορτογαλία (1/9, 18:00) και η Σερβία αντιμετωπίζει την Τσεχία (1/9, 21:15).

Εκπληκτικός ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πέτυχε νταμπλ-νταμπλ έχοντας 39 πόντους (14/22 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/8 βολές και 10 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε στην στατιστική του 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, αλλά και 3 λάθη σε 32'. Στους 12 πόντους ο Φίλιπ Πετρούσεφ και στους 11 ο Μάρκο Γκούντουριτς, εκτός ήταν ο τραυματίας Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Για τη Λετονία ο Ντάβις Μπέρτανς πέτυχε επίσης νταμπλ-νταμπλ με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις να ακολουθεί με 14 πόντους, ενώ ο Ρίχαρντς Λόμαζ έβαλε 13 πόντους.

Εκατέρωθεν σερί, μπροστά η Σερβία στο ημίχρονο

Οι Λετονοί μπήκαν με πείσμα και ενέργεια στο παιχνίδι κάνοντας το 10-6 με τρίποντο του Ζάγκαρς, όμως η Σερβία, με τον Γιόκιτς να χτυπάει μέσα στη ρακέτα και τον Πετρούσεφ να δίνει λύσεις, προηγήθηκε με 15-18. Μάλιστα, οι δύο Σέρβοι ψηλοί πέτυχαν το 90% των πόντων της ομάδας τους στην πρώτη περίοδο, που ολοκληρώθηκε στο 18-22.

Με τρίποντο του Βούκτσεβιτς οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στο +7 (18-25), αλλά η Λετονία γύρισε άμεσα το ματς και χάρη στα δύο διαδοχικά τρίποντα των Ζάγκαρς και Ντάβις Μπερτάνς έγινε το 31-28. Η Σερβία απάντησε με τον Γιόκιτς και σερί 0-8 για το 31-36, ενώ το επιμέρους σκορ αυξήθηκε στο 2-14 για το 33-42 μετά τα τρίποντα των Γκούντουριτς και Αβράμοβιτς. Ωστόσο, στο τελευταίο 1,5 λεπτό για το ημίχρονο η ομάδα του Λούκα Μπάνκι μείωσε σε 38-42.

Σταθερά μπροστά η Σερβία, άγγιξε την ανατροπή η Λετονία

Παρότι ο Πορζίνγκις έφερε το ματς στο καλάθι (42-44), η Σερβία με ομαδικό παιχνίδι και επιθετικό πλουραλισμό ξέφυγε με 44-53. Ο Γιόκιτς ήταν απολαυστικός και ουσιαστικός κοντά στο καλάθι και με 7 δικούς του συνεχόμενους πόντους η Σερβία έφτασε για πρώτη φορά στο +10 (50-60). Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι πάλευαν να μείνουν κοντά στο σκορ προκειμένου να διεκδικήσουν τη νίκη, όμως το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 56-67.

The Joker 🃏 is torching Latvia.



28 points and counting in the third 😳#EuroBasket pic.twitter.com/BEfq2kV80V — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

Οι Λετονοί συνέχιζαν να προσπαθούν, όμως το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς έβρισκε λύσεις από παντού. Αυτή τη φορά ήταν ο Ντόμπριτς, ο οποίος με δύο τρίποντα διατήρησε τη διψήφια απόσταση (63-73), ενώ ο Γιόκιτς αποδείκνυε κάθε στιγμή την κυριαρχία του στη ρακέτα, γράφοντας το 69-79 στο 37'. Λόμαζ και Ντάβις Μπέρτανς έδωσαν ξανά ελπίδα στην ομάδα τους μειώνοντας σε 75-79 (38'), αλλά ο Γιόκιτς ήταν ξανά εκεί! Με το πρώτο του τρίποντο έκανε το 75-82, όμως οι Λετονοί δεν το έβαζαν κάτω. Πορζίνγκις και Κούρουκς διαμόρφωσαν το 80-82, ο Γιόκιτς με βολές απάντησε (80-84) και οι Λετονοί δεν κατάφεραν να σκοράρουν από το τρίποντο με Ντάβις Μπέρτανς και Κούρουκς.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 38-42, 56-67, 80-84

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

