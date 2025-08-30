Γιόκιτς και Πετρούσεφ πέτυχαν το 90% των πόντων της Σερβίας στην πρώτη περίοδο

Νίκολα Γιόκιτς και Φίλιπ Πετρούσεφ πέτυχαν σχεδόν όλους τους πόντους της Σερβίας στην πρώτη περίοδο κόντρα στη Λετονία.

Στο ματς του Α' ομίλου η Σερβία προηγήθηκε με 22-18 στην πρώτη περίοδο με το δίδυμο των ψηλών να βάζει συγκεντρωτικά 20 πόντους, δηλαδή το 90% των πόντων της ομάδας.

Ο Γιόκιτς είχε 12 πόντους με 6/9 δίποντα (και ακόμα 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και ο Πετρούσεφ 8 πόντους με 2/5 δίποντα και 4/4 βολές.

Μάλιστα οι δυο τους πήραν τις 14 από τις 17 προσπάθειες των Σέρβων, με τον Στέφαν Γιόβιτς να βάζει το άλλο καλάθι της ομάδας του.

Δείτε το σχετικό στατιστικό:

