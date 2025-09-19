Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/9): Πού θα δούμε την προσπάθεια της Τζένγκο και το ΠΑΟΚ-Ντέρμπι Στουντέντσκι

Αναλυτικά:
11:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 1 Μηχανοκίνητα
12:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ιλαγουάρα Χοκς – Φλαμένγκο FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη
12:15 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 7η Μέρα – Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
13:30 ΕΡΤ2 ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Ελίνα Τζένγκο Στίβος
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουτσουνομίγια Μπρεξ – Μάλαγα FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη
15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 7η Μέρα – Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 2 Μηχανοκίνητα
15:00 ΕΡΤ2 ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Ελίνα Τζένγκο Στίβος
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας Crete International Basketball Tournament
19:30 Novasports Prime Αρμίνια Μπίλεφελντ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2
20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Crete International Basketball Tournament
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ – Ντέρμπι Στουντέντσκι FIBA Basketball Champions League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:30 Novasports Start Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Ουέσκα Β’ κατηγορία Ισπανίας
21:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Κάλιαρι Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ EFL Championship
22:00 Novasports Prime Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Ρίο Άβε – Πόρτο Liga Portugal