ΟΦΗ: Στη Βοσνία για το εισιτήριο στο Challenge Cup μέσω Βαλκανικού Κυπέλλου

Οι Κρητικοί βρίσκονται στη Βοσνία, έτοιμοι να διεκδικήσουν τη μεγάλη πρόκριση και να ζήσουν την παρθενική τους ευρωπαϊκή παρουσία.
Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη έχει εγκατασταθεί στο Κάκανι, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική OK Kakanj, την SC Ankara από την Τουρκία και τη Steaua Bucuresti από τη Ρουμανία.
Το πρόγραμμα του Βαλκανικού Κυπέλλου:
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
- 17:30: Steaua Bucuresti – SC Ankara
- 20:00: ΟΦΗ Κρήτης – OK Kakanj
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
- 17:30: ΟΦΗ Κρήτης – Steaua Bucuresti
- 20:00: OK Kakanj – SC Ankara
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
- 17:30: SC Ankara – ΟΦΗ Κρήτης
- 20:00: OK Kakanj – Steaua Bucuresti