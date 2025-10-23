ΟΦΗ: Στη Βοσνία για το εισιτήριο στο Challenge Cup μέσω Βαλκανικού Κυπέλλου

Από το Βαλκανικό Κύπελλο (BVA Cup) θα κριθεί το εισιτήριο που μπορεί να οδηγήσει τον ΟΦΗ στο CEV Challenge Cup 2025, συνεχίζοντας έτσι την ευρωπαϊκή του πορεία.

Οι Κρητικοί βρίσκονται στη Βοσνία, έτοιμοι να διεκδικήσουν τη μεγάλη πρόκριση και να ζήσουν την παρθενική τους ευρωπαϊκή παρουσία.

Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη έχει εγκατασταθεί στο Κάκανι, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική OK Kakanj, την SC Ankara από την Τουρκία και τη Steaua Bucuresti από τη Ρουμανία.

Το πρόγραμμα του Βαλκανικού Κυπέλλου:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

17:30: Steaua Bucuresti – SC Ankara

20:00: ΟΦΗ Κρήτης – OK Kakanj

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17:30: ΟΦΗ Κρήτης – Steaua Bucuresti

20:00: OK Kakanj – SC Ankara

Κυριακή 26 Οκτωβρίου