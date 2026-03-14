Πάλεψε αλλά λύγισε στο τέλος ο Εθνικός απέναντι στην Τριέστε

Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Εθνικού γνώρισε την ήττα με 9-8 από την Τριέστε στον Πειραιά, στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του LEN Euro Cup.

Παρότι οι «κυανόλευκες» κατάφεραν να επιστρέψουν από διαφορά τριών τερμάτων και να περάσουν προσωρινά μπροστά στο σκορ, οι Ιταλίδες πήραν τελικά τη νίκη και απέκτησαν μικρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Τεργέστη στις 28 Μαρτίου.

Ο Εθνικός μπήκε στο παιχνίδι με δυσκολία κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Η Τριέστε άνοιξε το σκορ λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο, όμως οι γηπεδούχες απάντησαν άμεσα για το 1-1. Παρ’ όλα αυτά, η ιταλική ομάδα βρήκε ξανά δίχτυα και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 2-1.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Τριέστε ξεκίνησε δυνατά και αύξησε τη διαφορά σε 3-1. Ο Εθνικός κατάφερε να μειώσει, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση και λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου οι φιλοξενούμενες σκόραραν με πέναλτι, διαμορφώνοντας το 4-2.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε ξανά με γκολ της Τριέστε, η οποία έφτασε μέχρι και στο +3 (6-3). Ωστόσο, η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα αντέδρασε, βελτίωσε την άμυνά της και κατάφερε σταδιακά να μειώσει τη διαφορά, κλείνοντας το οκτάλεπτο στο 6-5.

Στην τελευταία περίοδο ο Εθνικός ισοφάρισε με την Τσιμάρα (6-6) και στη συνέχεια το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν εναλλάξ. Οι Πειραιώτισσες μάλιστα πήραν προβάδισμα με 8-7 περίπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη.

Η χαρά όμως κράτησε λίγο, καθώς η Τριέστε απάντησε άμεσα με γκολ της Κλατόφσκι και στη συνέχεια με εύστοχο πέναλτι της Τσεργκόλ πέρασε ξανά μπροστά με 9-8. Το σκορ αυτό παρέμεινε μέχρι το τέλος, δίνοντας τη νίκη στις Ιταλίδες.

Πλέον ο Εθνικός καλείται να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου στην Τεργέστη, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-2, 3-2, 3-3

ΕΘΝΙΚΟΣ (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 1, Γαλανοπούλου, Οικονόμου, Μαμόγλου 4, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου, Τσιουγκρή 1, Κοντογιάννη 1, Μπεκρή, Μουζή

ΤΡΙΕΣΤΕ (Πάολο Τζίτσα): Σπαράνο, Τζίτσα, Ντε Μαρτς, Πετρούτσι, Γκαντ 1, Τσεργκόλ 1, Κλατόφσκι 2, Κολέτα, Μαρούσι, ΜακΝτάουαλ 5, Μπατί, Αλεν, Μαντσινέλι, Αρμποντάντζα

Διαιτητές: Σάιμπεν (Ουγγαρία), Μπέλιν (Σερβία)