Νίκη τριάδας για την Ρεν

Η Ρεν πανηγύρισε αγχωτική νίκη απέναντι στην Ανζέ (2-1), όμως το τρίποντο που πήρε ήταν υπερπολίτιμο αφού την διατηρεί στην μάχη της τριάδας και της εξόδου στο Champions League.

Στο πρώτο ημίχρονο μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 12ο λεπτό με το αυτογκόλ του Λουέ, ενώ στο 25' ο Μούσα Αλ Tάαμαρι έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους.

Στο 65ο λεπτό, ωστόσο η Ανζέ μπήκε ξανά στο ματς μειώνοντας με τον Πίτερ, ενώ στο 81ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση, με το 2-1 να μένει μέχρι το τέλος.

Έτσι, η Ρεν ανέβηκε στους 50 βαθμούς και ισοβαθμεί με την Λιόν, έχοντας σε απόσταση... αναπνοής την Μαρσέιγ που βρίσκεται στην τρίτη θέση με 52 βαθμούς.