Νίκη τριάδας για την Ρεν

Στο πρώτο ημίχρονο μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 12ο λεπτό με το αυτογκόλ του Λουέ, ενώ στο 25' ο Μούσα Αλ Tάαμαρι έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους.
Στο 65ο λεπτό, ωστόσο η Ανζέ μπήκε ξανά στο ματς μειώνοντας με τον Πίτερ, ενώ στο 81ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση, με το 2-1 να μένει μέχρι το τέλος.
Έτσι, η Ρεν ανέβηκε στους 50 βαθμούς και ισοβαθμεί με την Λιόν, έχοντας σε απόσταση... αναπνοής την Μαρσέιγ που βρίσκεται στην τρίτη θέση με 52 βαθμούς.