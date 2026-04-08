Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα για το στέγαστρο Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τις εικόνες που δημοσίευσε ο Συντονιστής και Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Kωνσταντίνος Χαλιορής, να κόβουν την ανάσα. Εργάτες κρέμονται από ύψος 62 μέτρων, όπου και βρίσκεται το υψηλότερο σημείο του στεγάστρου, από τη βάση κατασκευής του γηπέδου.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα για το στέγαστρο Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τις εικόνες που δημοσίευσε ο Συντονιστής και Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Kωνσταντίνος Χαλιορής, να κόβουν την ανάσα. Εργάτες κρέμονται από ύψος 62 μέτρων, όπου και βρίσκεται το υψηλότερο σημείο του στεγάστρου, από τη βάση κατασκευής του γηπέδου.
Τρομερά πλάνα από τις εργασίες στο στέγαστρο Καλατράβα, εργάτες σε ύψος 60 μέτρων!