Conference League: Ξανά για τον άθλο στο Λονδίνο η ΑΕΚ Λάρνακας, απαιτητική έξοδος στην Τουρκία για την Ράγιο Βαγιεκάνο

To Conference League είναι και πάλι εδώ, με την φάση των «16» να περιλαμβάνει οκτώ ενδιαφέρον παιχνίδια που... κρύβουν παγίδες.

Η κληρωτίδα έφερε ξανά την ΑΕΚ Λάρνακας στο δρόμο της Κρίσταλ Πάλας, με την κυπριακή ομάδα να καλείται να επαναλάβει την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε τον Οκτώβριο και έφυγε με την νίκη από το Λονδίνο με 0-1.

Παγίδες κρύβουν αρκετές αναμετρήσεις, ενώ μόνο εύκολο δεν είναι το έργο της Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία ταξιδεύει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει την Σάμσουνσπορ στην καυτή έδρα της.

Αναλυτικά το σημερινό (12/3) πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Conference League:

19:45

Άλκμααρ - Σπάρτα Πράγας

Λεχ Πόζναν - Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ριέκα - Στρασβούργο

Σάμσουνσπορ - Ράγιο Βαγιεκάνο

22:00