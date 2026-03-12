Για το βήμα πρόκρισης στη Σλοβενία η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε την Τσέλιε στη Σλοβενία, για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Conference League.

Στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της επιστρέφει απόψε (22:00, CosmoteSport 4 HD) η ΑΕΚ, μετά από τρεις μήνες, έχοντας αποφύγει τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο του Conference League. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία και θέλει να βάλει τις βάσεις της πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά φέτος, στην πρεμιέρα της League Phase, όπου η Τσέλιε είχε επικρατήσει 3-1 της ανέτοιμης τότε ΑΕΚ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά στους μήνες που ακολούθησαν, καθώς η Ένωση βρήκε τα πατήματά της και πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ η σλοβένικη ομάδα έχασε τον προπονητή της Άλμπερτ Ριέρα και κάποιους βασικούς της παίκτες.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες και να πλησιάσουν στην παρουσία τους στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και έχει ζητήσει σοβαρότητα και συγκέντρωση από τους παίκτες του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Τσέλιε: Λέμπαν, Μπάιγκερ, Βουκλίσεβιτς, Κάστρο, Χρκα, Κβέσιτς, Πράνιτς, Σέολαρ, Κούτσις, Ιοσίφοφ, Τσάλουσιτς.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.