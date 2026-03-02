Ο Λίνγκαρντ συμφώνησε με την Κορίνθιανς

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας και τη FC Σεούλ και θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα Βραζιλίας.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Sun» έχει συμφωνήσει να φορέσει τη φανέλα της Κορίνθιανς. Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία για συμβόλαιο έξι μηνών, με οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο 33ρονος επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό της FC Σεούλ στις αρχές του 2024, ύστερα από μια κακή σεζόν στη Νότιγχαμ Φόρεστ, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, ωστόσο αποφάσισε να φύγει από την ομάδα της Νότιας Κορέας. Ο Λίνγκαρντ κατέγραψε 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις για λογαριασμό της FC Σεούλ, με τη φανέλα της οποίας είχε συνολικό απολογισμό 19 γκολ και 10 ασίστ.

Στην πρώτη σεζόν του, βοήθησε την ομάδα από τη Νότια Κορέα να τερματίσει τέταρτη στην K-League και να εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για το Champions League Elite της Ασίας. Στην Κορίνθιανς θα βρει τον παλιό του συμπαίκτη στη Γιουνάιτεντ, τον Ολλανδό Μέμφις Ντεπάι.