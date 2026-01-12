Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Άρης για το Κύπελλο

Στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί ο προημιτελικός του Κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη, αφού ο αγωνιστικός χώρος της Λεωφόρου χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (14/1) τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, σε μια αναμέτρηση που κανονικά θα διεξαγόταν στην Λεωφόρο, αφού αυτή είναι η έδρα του «Τριφυλλιού» για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Σήμερα ωστόσο έγινε αυτοψία στον αγωνιστικό χώρο του «Απ. Νικολαΐδης», στην οποία μετείχε και το τεχνικό επιτελείο, με το πόρισμα να είναι πως το νέο χορτάρι του γηπέδου χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο.

Ως αποτέλεσμα, το κρίσιμο παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να έχει ήδη στείλει το σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ.