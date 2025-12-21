Ο ΠΑΟΚ Β έδειχνε να παίρνει τον πολύτιμο βαθμό απέναντι στον Ηρακλή, όμως ο «Γηραιός» με γκολ του Ντέλετιτς στο 90+10΄«απέδρασε» από τη Χαλάστρα παραμένοντας στην κορυφή.

Ντέρμπι Θεσσαλονίκης στο γήπεδο του Καμπανιακού, με τον τυπικά γηπεδούχο ΠΑΟΚ Β να ψάχνει... ρυθμό ενόψει πλέι οφ, κόντρα στον πρωτοπόρο Ηρακλή που ήθελε αντίδραση μετά την 6άρα από τον Ολυμπιακό.

Τελευταίο παιχνίδι για τις δύο ομάδες το 2025 με τρεις ακόμα αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, με τον Δικέφαλο να έχει πολλές και κομβικές απουσίες.

Στα των ενδεκάδων, ο Πονζ με ένα περίεργο σχήμα και τον Πολυκράτη στα εξτρέμ, ενώ από πλευράς Ηρακλή πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Στουρνάρα και τον Νικοπολίδη να τον αντικαθιστά, χωρίς κάποια περαιτέρω έκπληξη.

«Χτύπησε» νωρίς ο Ηρακλής με τον Τσιντώνη

Οι Κυανόλευκοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, κλείνοντας τον Δικέφαλο στα καρέ του στα πρώτα δέκα λεπτά. Αρκετά κόρνερ και γεμίσματα, χωρίς αποτέλεσμα με το απευθείας φάουλ του Μαχαίρα στο 3ο λεπτό να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Μοναστηρλή που έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 15΄οι «ασπρόμαυροι» είχαν την πρώτη τους απειλή, με το απευθείας φάουλ του Αδάμ από το ημικύκλιο της περιοχής να περνάει ψηλά. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ηρακλής πήρε προβάδισμα. Κόρνερ από τ΄αριστερά με τον Μαχαιρά, απομάκρυνση από τον Μοναστηρλή και «ριμπάουντ» από τον Τσιντώνη, ο οποίος με δύσκολο τελείωμα έκανε το 0-1.

Σε μία φάση που ο γκολκίπερ του Δικεφάλου χτύπησε και αντικαταστάθηκε είκοσι λεπτά αργότερα από τον Τσιντσόλη. Τελευταία φάση στο 43΄για τον Ηρακλή με το σουτ του Κυνηγόπουλου να περνάει λίγο άουτ έπειτα από λάθος του Πέδρο Λούκας.

Γκιτέρσος, 1-1 και μπάζερ για τους φιλοξενούμενους

Ένα κακό ποιοτικά δεύτερο ημίχρονο με ελάχιστες στιγμές, όμως σημαντικές. Στο 57΄ο Γηραιός έφτασε κοντά στο 0-2, αλλά η κεφαλιά του Δημητρίου κατέληξε στο δεξί κάθετο δοκάρι και στο επόμενο λεπτό άλλαξαν όλα.

Ο Πολυκράτης ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Κάτσικα και κέρδισε πέναλτι, με τον Γκιτέρσο να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 1-1. Προσπάθεια ανασύνταξης από τους φιλοξενούμενους με συνεχόμενες αλλαγές και μοναδική απειλή ένα σουτ του Τσιντώνη στο 69ο λεπτό.

Στο 86ο λεπτό ο Ηρακλής σκόραρε από κοντά, όμως το γκολ ακυρώθηκε νωρίτερα για φάουλ από τον διαιτητή Κατόπη με το 1-1 να παραμένει. Όμως ο Γηραιός κρατούσε το καλύτερο για το τέλος. Δέκατο λεπτό καθυστερήσεων, «αδράνεια» στην άμυνα του ΠΑΟΚ Β και 1-2 για τον Ηρακλή, που απέδρασε δια πυρός και σιδήρου από τη Χαλάστρα.

Στους 37 βαθμούς πλέον ο Ηρακλής που «περιμένει» γκέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας αύριο (22/12) στην Τρίπολη, ενώ στους 15 ο Δικέφαλος που ψάχνεται ενόψει των πλέι άουτ.



Την επόμενη αγωνιστική στις 11 Ιανουαρίου ο ΠΑΟΚ Β αντιμετωπίζει στη Χρυσούπολη τον Νέστο, ενώ ο Γηραιός φιλοξενείται στο Βόλο από τη Νίκη σε ένα ντέρμπι «τελικό» ανόδου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Μοναστηρλής(40΄Τσιντσόλης), Πασαχίδης, Κωττάς, Πέδρο Λούκας, Κοσίδης(86΄Απιατσιόνακ), Τσοπούρογλου, Καλόγηρος, Πολυκράτης(86΄Ίκομπονγκ), Αδάμ(56΄Κανίς), Μπέρδος(46 Μούστμα), Γκιτέρσος

Ηρακλής (Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Αναστασίου(84΄Βιτλής), Εραμούσπε, Δημητρίου, Κάτσικας, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Τσιντώνης(75΄Κούστα), Μαχαίρας(75΄Ντόβενταν), Κυνηγόπουλος(69΄Ντέλετιτς), Μάναλης(84΄Ντουρμισάι)