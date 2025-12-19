Στην 8άδα η ΑΕΚ Λάρνακας, στη 18η θέση η Ομόνοια, «θύμα» έκπληξης η Πάλας

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, το Στρασβούργο επικράτησε της Μπρέινταμπλικ στην Γαλλία και ολοκλήρωσε τη League Phase στην πρώτη θέση της βαθμολογίας [5 νίκες, 1 ισοπαλία]. Δεύτερη τερμάτισε η Ράκοβ, η οποία πέρασε νικηφόρα από την Κύπρο με 1-0 απέναντι στην Ομόνοια.
Η Σπάρτα Πράγας δεν συνάντησε αντίσταση απέναντι στην Αμπερντίν, έκανε τη δουλειά με 3-0 και πήρε την 4η θέση, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο επιβλήθηκε επίσης με 3-0 της Ντρίτα. Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σαχτάρ με τη Ριέκα, την ώρα που η Μάιντς, μετά το 2-0 επί της Σάμσουνσπορ, παρέμεινε 7η. Στην 8άδα μπήκε η ΑΕΚ Λάρνακας, χάρη στο δύσκολο 1-0 επί της Σκεντίγια.
Τρελό κάζο για την Κρίσταλ Πάλας, η οποία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το προβάδισμά της απέναντι στην Κουόπιο. Το ματς ολοκληρώθηκε 2-2, αποτέλεσμα που άφησε τους Άγγλους στη 10η θέση, με τη φινλανδική ομάδα να συνεχίζει από την 21η. Η Φιορεντίνα ηττήθηκε 1-0 από τη Λωζάνη στην Ελβετία και ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στη 15η θέση, με τους γηπεδούχους να ανεβαίνουν στην 9η.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα
ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2
ΑΕΚ Λάρνακας - Σκεντίγια 1-0
Άλκμααρ - Γιαγκελόνια 0-0
Τσέλιε - Σέλμπουρν 0-0
Κρίσταλ Πάλας - Κουόπιο 2-2
Ντιναμό Κιέβου - Νόα 2-0
Λοζάνη - Φιορεντίνα 1-0
Λέγκια - Λίνκολν 4-1
Μάιντς - Σαμσουνσπόρ 2-0
Ομόνοια - Ράκοβ 0-1
Ράγιο Βαγιεκάνο - Ντρίτα 3-0
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ριέκα 0-0
Σάμροκ - Χάμρουν 3-1
Σίγκμα Όλομουτς - Λεχ Πόζναν 1-2
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Χάκεν 1-0
Σπάρτα Πράγας - Αμπερντίν 3-0
Στρασβούργο - Μπρέινταμπλικ 3-1
Ζρίνσκι - Ραπίντ Βιέννης 1-1