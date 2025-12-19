Στην 8άδα η ΑΕΚ Λάρνακας, στη 18η θέση η Ομόνοια, «θύμα» έκπληξης η Πάλας

Η ΑΕΚ Λάρνακας επικράτησε 1-0 της Σκεντίγια και τσέκαρε τη θέση του στην 8άδα, ενώ εκτός αυτής έμεινε η Κρίσταλ Πάλας μετά το… απίστευτο 2-2 εντός με την Κουόπιο. Στην 18η θέση η Ομόνοια, στην pole-position Στρασβούργο και Ράκοβ.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, το Στρασβούργο επικράτησε της Μπρέινταμπλικ στην Γαλλία και ολοκλήρωσε τη League Phase στην πρώτη θέση της βαθμολογίας [5 νίκες, 1 ισοπαλία]. Δεύτερη τερμάτισε η Ράκοβ, η οποία πέρασε νικηφόρα από την Κύπρο με 1-0 απέναντι στην Ομόνοια.

Η Σπάρτα Πράγας δεν συνάντησε αντίσταση απέναντι στην Αμπερντίν, έκανε τη δουλειά με 3-0 και πήρε την 4η θέση, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο επιβλήθηκε επίσης με 3-0 της Ντρίτα. Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σαχτάρ με τη Ριέκα, την ώρα που η Μάιντς, μετά το 2-0 επί της Σάμσουνσπορ, παρέμεινε 7η. Στην 8άδα μπήκε η ΑΕΚ Λάρνακας, χάρη στο δύσκολο 1-0 επί της Σκεντίγια.

Τρελό κάζο για την Κρίσταλ Πάλας, η οποία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το προβάδισμά της απέναντι στην Κουόπιο. Το ματς ολοκληρώθηκε 2-2, αποτέλεσμα που άφησε τους Άγγλους στη 10η θέση, με τη φινλανδική ομάδα να συνεχίζει από την 21η. Η Φιορεντίνα ηττήθηκε 1-0 από τη Λωζάνη στην Ελβετία και ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στη 15η θέση, με τους γηπεδούχους να ανεβαίνουν στην 9η.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2

ΑΕΚ Λάρνακας - Σκεντίγια 1-0

Άλκμααρ - Γιαγκελόνια 0-0

Τσέλιε - Σέλμπουρν 0-0

Κρίσταλ Πάλας - Κουόπιο 2-2

Ντιναμό Κιέβου - Νόα 2-0

Λοζάνη - Φιορεντίνα 1-0

Λέγκια - Λίνκολν 4-1

Μάιντς - Σαμσουνσπόρ 2-0

Ομόνοια - Ράκοβ 0-1

Ράγιο Βαγιεκάνο - Ντρίτα 3-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ριέκα 0-0

Σάμροκ - Χάμρουν 3-1

Σίγκμα Όλομουτς - Λεχ Πόζναν 1-2

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Χάκεν 1-0

Σπάρτα Πράγας - Αμπερντίν 3-0

Στρασβούργο - Μπρέινταμπλικ 3-1

Ζρίνσκι - Ραπίντ Βιέννης 1-1