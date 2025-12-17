Ενδιαφέρον Παναθηναϊκού για Κέπα!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Παναθηναϊκός έχει ψάξει την περίπτωση του Κέπα, τερματοφύλακα που ανήκει στην Άρσεναλ και φυσικά έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Παναθηναϊκού είναι η απόκτηση τερματοφύλακα, κάτι που φάνηκε εξ αρχής και από τις επαφές που έγιναν για τον Χρήστο Μανδά.

Ένα νέο όνομα που ήρθε στο προσκήνιο για το «Τριφύλλι» ωστόσο είναι αυτό του Ισπανού Κέπα, που ανήκει στην Άρσεναλ και είναι ουσιαστικά ανενεργός στους «Κανονιέρηδες», αφού έχει καταγράψει μόλις 2 συμμετοχές.

Πρόκειται για έναν γκολκίπερ τον οποίον γνωρίζει καλά ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ υπάρχει πληροφόρηση από την Αγγλία ότι και ο ίδιος έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τους Λονδρέζους, είτε με την μορφή του δανεισμού, είτε με κάποιο χαμηλό ποσό, ώστε να βρεθεί σε μια ομάδα που θα έχει χρόνο συμμετοχής. Το συμβόλαιό του μάλιστα είναι τέτοιο που δεν αποτελεί εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει μια ερώτηση στην πλευρά της Άρσεναλ και μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν εξελίξεις στην συγκεκριμένη υπόθεση, με έναν τερματοφύλακα τοπ κλας, που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ο Κέπα ανήκει στην ίδια μανατζερική στέγη με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο σε όποια επαφή.

Το βιογραφικό του

Ο 31χρονος γκολκίπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Μπιλμπάο και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, καταγράφοντας συνολικά 54 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Το καλοκαίρι του 2018 η Τσέλσι τον αγόρασε έναντι 80 εκατ. Ευρώ και τον κράτησε για μια 5ετία, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να αγωνίζεται 163 φορές και να διατηρεί σε 59 αγώνες ανέπαφη την εστία του.

Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Ρεάλ Μαδρίτης (20 συμμετοχές) και Μπόρνμουθ (35 συμμετοχές), με την Άρσεναλ να τον αποκτά το καλοκαίρι του 2025 έναντι 5.80 εκατ. ευρώ, αλλά να τον έχει χρησιμοποιήσει μόλις 2 φορές μέχρι τώρα. Σε διεθνές επίπεδο έχει αγωνιστεί 13 φορές με την Εθνική Ισπανίας.

Το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ.