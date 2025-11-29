Πρωτοφανές: Ο Άρης πέτυχε γκολ νίκης και ο κόσμος έβριζε τον Καρυπίδη!

Ο κόσμος του Άρη δεν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα των κιτρινόμαυρων και ρίχνει το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών στον ισχυρό διοικητικό ηγέτη της ομάδας.

Ο Άρης κατάφερε να νικήσει αγχωτικά την ΑΕΛ με 2-1 για τη δωδέκατη αγωνιστική της Super League και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από πολύ καιρό.

Ένα τρίποντο που ήρθε πολύ δύσκολα για τους Θεσσαλονικείς, αφού φλέρταραν έντονα με την ισοπαλία, ειδικά από τη στιγμή που η ΑΕΛ έμεινε με δέκα παίκτες.

Μετά και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πασσά στο 90+7', οι φίλοι του Άρη άρχισαν να αποδοκιμάζουν τον Θεόδωρο Καρυπίδη, οι οποίες αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο ακόμα και μετά το γκολ της νίκης από τον Ντούντου, σε μία εικόνα που σίγουρα είναι σπάνια.