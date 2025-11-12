Λεβαδειακός: Πουλάει αλλά... δεν ξεπουλάει τα «ασημικά» του

Ανοιχτός σε πωλήσεις είναι ο Λεβαδειακός, αλλά όχι στα νούμερα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για πρωτοκλασάτους παίκτες του.

Οι Βοιωτοί κάνουν… θραύση τη φετινή σεζόν, μετά από δέκα αγωνιστικές βρίσκονται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, έχουν την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, πάνω από όλο το Big-4 (!) και δικαίως αποτελούν το μόνιμο θέμα συζήτησης στα «στέκια» της Super League.

Μαζί τους, βέβαια, κάνουν θραύση και πολλοί παίκτες τους, που ήδη έχουν αρχίσει να… γυαλίζουν σε άλλες ομάδες. Για ορισμένους μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται «σειρήνες», παρά ταύτα το καλοκαίρι δεν υπήρξε καμία αξιοσημείωτη αποχώρηση από το κλαμπ, τουλάχιστον από τους παίκτες που η ομάδα ήθελε να κρατήσει, με εξαίρεση φυσικά τον δανεικό Ζίνι.

Το τελευταίο διάστημα εντείνεται ολοένα και περισσότερο η μεταγραφολογία γύρω από παίκτες του Λεβαδειακού, κυρίως την ελληνική φουρνιά, παίκτες που έχουν ήδη ξεχωρίσει, παρά το νεαρό της ηλικίας τους έχουν ήδη αποκτήσει πολλές παραστάσεις σε επίπεδο Super League κι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σταθούν στο υψηλό επίπεδο.

Παρά ταύτα, διάφορα νούμερα που είδαν κατά διαστήματα το φως της δημοσιότητας, απέχουν σημαντικά από τις αξιώσεις του Λεβαδειακού. Το… μότο που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πόλη της Βοιωτίας, είναι ότι «πουλάμε, αλλά δεν ξεπουλάμε»! Ανοιχτοί μεν σε προτάσεις για κάθε παίκτη της ομάδας, πάντα όμως στη… σωστή τιμή, έτσι όπως αξιολογούν στον Λεβαδειακό τους παίκτες τους.

Όταν οι Βοιωτοί βλέπουν να υπάρχουν deal… εκατομμυρίων για άλλους παίκτες που έχουν πολύ μικρότερα δείγματα γραφής, αλλά και με όρους που έχουν προκαλέσει αίσθηση κι αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στην ποδοσφαιρική πιάτσα, είναι μάλλον αναμενόμενο ότι θα ανεβάσουν κι εκείνοι τον πήχη των απαιτήσεων τους για παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει την ομάδα πρωταγωνίστρια και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα.



