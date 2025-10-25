Ανοίγει η αυλαία σε Νεάπολη, Σέρρες και Ηράκλειο

Τρεις αναμετρήσεις στο σαββατιάτικο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Την αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό (17:00, Cosmote Sport 2), με τους νεοφώτιστους να δίνουν το πρώτο παιχνίδι τους στο γήπεδο της Νεάπολης που θα χρησιμοποιούν ως έδρα τη φετινή σεζόν. Με ανεβασμένη ψυχολογία οι Αγρινιώτες μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο του Αναστασίου στον πάγκο τους, αλλά και αρκετές επιστροφές στην αποστολή τους, απέναντι σε μία από τις μεγάλες ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος, που θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Παιχνίδι "αίμα κι άμμος" στις Σέρρες ανάμεσα στον τοπικό Πανσερραϊκό και τη Λάρισα (19:30, Novasports Prime). "Εξάποντη" μάχη για την παραμονή τους στην κατηγορία, η ΑΕΛ -στο δεύτερο ματς με τον Μαλεζά στο τιμόνι της- ψάχνει το πρώτο τρίποντο της σεζόν απέναντι σε έναν επίσης πολύ πιεσμένο αντίπαλο που βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πιο πάνω. Υπάρχουν πάντα και τα... παλιά χρωστούμενα που ανεβάζουν το θερμόμετρο της αναμέτρησης.

Αμφίρροπη μάχη και στο Ηράκλειο ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ατρόμητο (20:00, Cosmote Sport 1). "Καίγονται" για το τρίποντο αμφότεροι, ερχόμενοι από άσχημα αποτελέσματα. Οι Κρητικοί από τη βαριά ήττα στο Αγρίνιο και οι Περιστεριώτες από τη νέα απώλεια στην έδρα τους όπου δεν έχουν κερδίσει φέτος, παραμένοντας χωρίς νίκη από την πρεμιέρα.