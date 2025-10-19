Σε ένα παιχνίδι παράσταση για έναν ρόλο, ο Δικέφαλος φιλοξένησε στη Νέα Μεσημβρία την ομάδα του Περιστερίου, παίρνοντας τη νίκη δίχως... φρένα.
Μόλις στο πρώτο 20λεπτο, οι «ασπρόμαυρες» είχαν καθαρίσει την υπόθεση νίκη με το 3-0, το οποίο διαμόρφωσαν οι Αντρέφσκα, Μήτκου και Γουίχι.
Η συνέχεια ήταν ανάλογη με τον ΠΑΟΚ να μην αφήνει το πόδι από το γκάζι. Στο 25΄η Μήτκου έκανε το 4-0, με την Γκατσανίτσα να προσθέτει δύο ακόμα γκολ για το 6-0 του ημιχρόνου.
Η Μήτκου στο 53΄ολοκλήρωσε το χατ-τρικ (7-0), με την Αντρέφσκα να... απαντάει (8-0) και την αριστερή μπακ του ΠΑΟΚ να πετυχαίνει και τέταρτο προσωπικό γκολ για το 9-0 στο 66ο λεπτό.
Το 10-0 επιτεύχθηκε με αυτογκόλ, με την Μπουρονίκου να κάνει το 11-0, ενώ το τελικό σκορ (12-0) διαμόρφωσε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι η Μοσχονά.
Με την ευρεία νίκη αυτή, οι Θεσσαλονικιές παρέμειναν στην κορυφή του πρωταθλήματος μαζί με την ΑΕΚ, έχοντας το... απόλυτο με 15 βαθούς.
Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Οδυσσέα Μοσχάτου, ενώ οι Νέες Ατρομήτου υποδέχονται τον Παναθηναϊκό.