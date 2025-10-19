Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά δώδεκα γκολ πέτυχε ο ΠΑΟΚ κόντρα στις Νέες Ατρομήτου (12-0), κάνοντας το 5χ5 και παραμένοντας στην κορυφή της Womens Football League.

Σε ένα παιχνίδι παράσταση για έναν ρόλο, ο Δικέφαλος φιλοξένησε στη Νέα Μεσημβρία την ομάδα του Περιστερίου, παίρνοντας τη νίκη δίχως... φρένα.

Μόλις στο πρώτο 20λεπτο, οι «ασπρόμαυρες» είχαν καθαρίσει την υπόθεση νίκη με το 3-0, το οποίο διαμόρφωσαν οι Αντρέφσκα, Μήτκου και Γουίχι.

Η συνέχεια ήταν ανάλογη με τον ΠΑΟΚ να μην αφήνει το πόδι από το γκάζι. Στο 25΄η Μήτκου έκανε το 4-0, με την Γκατσανίτσα να προσθέτει δύο ακόμα γκολ για το 6-0 του ημιχρόνου.

Η Μήτκου στο 53΄ολοκλήρωσε το χατ-τρικ (7-0), με την Αντρέφσκα να... απαντάει (8-0) και την αριστερή μπακ του ΠΑΟΚ να πετυχαίνει και τέταρτο προσωπικό γκολ για το 9-0 στο 66ο λεπτό.

Το 10-0 επιτεύχθηκε με αυτογκόλ, με την Μπουρονίκου να κάνει το 11-0, ενώ το τελικό σκορ (12-0) διαμόρφωσε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι η Μοσχονά.

Με την ευρεία νίκη αυτή, οι Θεσσαλονικιές παρέμειναν στην κορυφή του πρωταθλήματος μαζί με την ΑΕΚ, έχοντας το... απόλυτο με 15 βαθούς.

Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Οδυσσέα Μοσχάτου, ενώ οι Νέες Ατρομήτου υποδέχονται τον Παναθηναϊκό.