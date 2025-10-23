Live: Λιλ - ΠΑΟΚ

LIVE LIVE
EUROPA LEAGUE
«Πιερ Μορουά» / Cosmote Sport 5HD
3η αγωνιστική League Phase
3η αγωνιστική League Phase
LILLE OSC
3 4
<% getScoreHome(1359966) %> <% getScoreAway(1359966) %>
ΠΑΟΚ
Διαιτητης
- Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)
- VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)
- AVAR: Φεντερίκο Λα Πένα (Ιταλία)
Βοηθοι
- Βλάνταν Τοντόροβιτς (Μαυροβούνιο)
- Σρνταν Γιοβάνοβιτς (Μαυροβούνιο)
Τεταρτος
- Μίλος Μπόσκοβιτς (Μαυροβούνιο)
Σκορερς
- 57 Αντρέ
- 67 Ιγκαμανέ
- 78 Ιγκαμανέ
Σκορερς
- 19 Μεϊτέ
- 24 Ζίβκοβιτς
- 44 Κωνσταντέλιας
- 75 Ζίβκοβιτς