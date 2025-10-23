MENU
LIVE LIVE
EUROPA LEAGUE
«Πιερ Μορουά» / Cosmote Sport 5HD
3η αγωνιστική League Phase
Lille OSC
LILLE OSC
3 4
<% getScoreHome(1359966) %> <% getScoreAway(1359966) %>
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ MATCH REPORT
Διαιτητης
  • Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)
  • VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)
  • AVAR: Φεντερίκο Λα Πένα (Ιταλία)
Βοηθοι
  • Βλάνταν Τοντόροβιτς (Μαυροβούνιο)
  • Σρνταν Γιοβάνοβιτς (Μαυροβούνιο)
Τεταρτος
  • Μίλος Μπόσκοβιτς (Μαυροβούνιο)
Σκορερς
  • 57 Αντρέ
  • 67 Ιγκαμανέ
  • 78 Ιγκαμανέ
Σκορερς
  • 19 Μεϊτέ
  • 24 Ζίβκοβιτς
  • 44 Κωνσταντέλιας
  • 75 Ζίβκοβιτς

Live: Λιλ - ΠΑΟΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ