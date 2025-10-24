Απίθανη ματσάρα στο Pierre Mauroy, με τον ΠΑΟΚ να κάνει κατάθεση ψυχής, φεύγοντας με ένα τεράστιο διπλό (3-4) από τη Γαλλία, κερδίζοντας τη Λιλ μέσα στο σπίτι της, με πάνω από 3.000 τρελαμένους οπαδούς στις εξέδρες!

Ένας ΠΑΟΚ στα καλύτερά του. Ένας ΠΑΟΚ... όνειρο, ξύπνησε «εφιάλτες» στη Λιλ, στριμώχνοντας τους Γάλλους στο σπίτι τους, στο «Pierre Mauroy», με ποδόσφαιρο για σεμινάριο! Όργια από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με άξιους συμπαραστάτες όλους τους ασπρόμαυρους, έναν προς έναν. Από τον «βράχο» Τσιφτσή, στον Μεϊτέ που κάτι τους... χρωστούσε, στον Αντρίγια που δεν «μάσησε», έχοντας πάνω από 3.000 «εκστασιασμένους» ΠΑΟΚτσήδες στο πλευρό του. Τρέλανε κόσμο αυτός ο ΠΑΟΚ που έδειξε αυταπάρνηση, καταθέτοντας ψυχή μέχρι το τελευταίο λεπτό, και φεύγει με ένα τεράστιο «διπλό» (3-4).

Τέσσερις συνολικά αλλαγές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, στο πλαίσιο της διαχείρισης μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τάισον και Οζντόεφ έμειναν στα... πιτς για προληπτικούς λόγους, με τον Ρουμάνο τεχνικό να προχωρά σε δύο ακόμη, επιστρατεύοντας Μιχαηλίδη στο πλευρό του Κεντζιόρα και Τσάλοβ στην κορυφή. Σταθερά Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, με τους Μπάμπα - Κένι στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα χαφ τους Μεϊτέ - Καμαρά. Μόνο που ο δεύτερος μέτρησε κάτι λιγότερο από 15λεπτα στο γήπεδο, στην πρώτη αναγκαστική αλλαγή του Λουτσέσκου για να περάσει μέσα τον Μπιάνκο. Στα άκρα της επίθεσης, Αντρίγια - Ζίβκοβιτς και σε ρόλο οργανωτή ο «μάγος», Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Με αλλαγές κυρίως στα μετόπισθεν η Λιλ, έχοντας σταθερά τον Οζέρ κάτω από τα γκολπόστ και τους Βερντόνκ, Ενγκόι, Μαντί και Σάντος στην τετράδα της άμυνας από αριστερά προς τα δεξιά. Ο Αντρέ με τον Ραγκουμπέρ συνέθεσαν το δίδυμο στον χώρο του κέντρου, με τον Σαχραουί στο «δέκα», πίσω από τον Ιγκαμάνε, ενώ στα εξτρέμ κινήθηκαν οι Φερνάντεζ-Πάρντο και Κορέια.

Η Λιλ υπολόγιζε σε ένα... ξεκούραστο τρίποντο που θα την έφερνε το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στους εννέα βαθμούς και ως εκ τούτου άνετη... είσοδο στην προνομιούχο «24άδα». Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί υπολόγιζε χωρίς τα τρομερά «παιδιά» του Ραζβάν Λουτσέσκου που έδειξαν «δόντια» μόλις πάτησαν χορτάρι. Μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, τρομερή κάθετη του Αντρίγια και πρώτη απειλή από πλευράς Γιάννη Κωνσταντέλια, αναγκάζοντας τον πορτιέρε των «λιλουά» σε δύσκολη επέμβαση. Ήταν οι πρώτες συστάσεις του «Ντέλια»...

Οι Γάλλοι δεν έλαβαν υπόψιν τα «καμπανάκια» και κινούμενοι στ΄αριστερά της επίθεσης, με εκφραστή τον Πάρδο, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ρήγματα και να φτάσουν στην εστία του Τσιφτσή. Στο 8΄το σουτ του Βέλγου βρήκε σε ετοιμότητα τον κίπερ του ΠΑΟΚ ενώ ο Τσιφτσής «καθάρισε» και ένα λεπτό αργότερα, όταν και πάλι ο Πάρδο βρέθηκε από πλάγια μέσα στην περιοχή και σούταρε, βρίσκοντας απέναντί του τον Έλληνα κίπερ και σε δεύτερο χρόνο τον Μιχαηλίδη.

Παρά την αναγκαστική αλλαγή του Καμαρά, ο ΠΑΟΚ έμεινε απόλυτα συγκεντρωμένος στο πλάνο του, βγαίνοντας με θράσος μπροστά και στο 19΄ άνοιξε το σκορ στο Pierre Mauroy, σοκάροντας τη Λιλ. Από τις ωραίες ιστορίες που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να χαρίσει, τον... χορό των γκολ άνοιξε ο γνώριμος στη Λιλ, Σουαλιό Μεϊτέ. Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Αντρίγια, εξαιρετικό τελείωμα με το αριστερό πόδι από τον Μεϊτέ για το 0-1! Ο Γάλλος δεν το πανηγύρισε από σεβασμό στην ομάδα που τον ανέδειξε τρόπον τινά ποδοσφαιρικά αλλά ενδεχομένως δεν τον πίστεψε.

Προτού καλά καλά συνέλθει το σύνολο του Ζενεσιό, ο ΠΑΟΚ «χτύπησε» για δεύτερη φορά με μία ονειρική βαθιά μπαλιά του Μιχαηλίδη, ο Αντρίγια έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Λιλ και με ψύχραιμο πλασέ, έγραψε το 0-2 στο 23΄. Μία φάση που «τιμώρησε» σκληρά τους γηπεδούχους που είχαν πολύ ψηλά τις γραμμές τους και εκτέθηκαν στο σύνολό τους από τον Δικέφαλο.

Η Λιλ προσπάθησε να μαζέψει τα κομμάτια της, αλλά τα κοψίματα του Κεντζιόρα, οι καλύψεις του Μπιάνκο και η σταθερά που λέγεται πια «Τσιφτσής», κρατούσαν χαμηλά τους Γάλλους. Εκπληκτικές αντιδράσεις, καίριες εξόδους από τον Έλληνα κίπερ, έδιναν ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον ΠΑΟΚ που είχε ήδη «μαξιλαράκι» δύο τερμάτων! Η Λιλ προσπάθησε να μπει στο ματς με ανορθόδοξο τρόπο, ζητώντας επιτακτικά πέναλτι σε μία μονομαχία του Πάρδο με τον Κεντζιόρα εντός περιοχής, αλλά ο ρέφερι του αγώνα, αφού τσέκαρε τη φάση στο VAR, έδωσε συνέχεια στο ματς...

Και αυτή είχε την υπογραφή του Δικεφάλου, σε μία ακόμη φάση που οι Γάλλοι είδαν τον Κωνσταντέλια να «οργιάζει» στο γήπεδο. Στο 42΄απίθανη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, τρομερή ενέργεια και τακουνάκι Τσάλοβ στον Κωνσταντέλια και ο μάγος της Ελλάδας σύγκλινε φανταστικά και εκτέλεσε στη γωνία για το 0-3! Ο Δικέφαλος δεν είχε απλά ζορίσει, είχε στριμώξει τη Λιλ μέσα στο σπίτι της, κλείνοντας το ημίχρονο με τριάρα (0-3) στο Pierre Mauroy.

Άρον άρον αλλαγές από τον Μπρούνο Ζενεσιό με την έναρξη του β΄μέρους, επιστρατεύοντας εμπειρία στην άμυνα. Εκ του αποτελέσματος παραδοχή λάθους από τον έμπειρο τεχνικό, αλλάζοντας δεξί μπακ και δεξί στόπερ, σε μία διπλή διορθωτική κίνηση στα μετόπισθεν. Η Λιλ μπήκε με το πόδι στο... γκάζι και «χτύπησε» τον ΠΑΟΚ εκεί που πονάει, στις στατικές φάσεις. Στο 57΄της αναμέτρησης, ο Αντρέ σηκώθηκε πολύ ψηλά εντός περιοχής και ανενόχλητος με κεφαλιά μείωσε σε 1-3, δίνοντας ελπίδες στους Γάλλους.

Όλα για όλα από τον Ζενεσιό, 4-4-2 και μέσα ο Ζιρού, μαζί με τον Ιγκαμάνε στην κορυφή της επίθεσης, σε μία προσπάθεια να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ που έδειχνε Λιλ... Ιγκαμάνε όμως και Μπεμπά δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Τσιφτσή που πάλι ύψωσε τείχος στους Γάλλους, αλλά νικήθηκε ξανά από στατική φάση.

Σε ένα απίθανο ματς στον βορρά της Γαλλίας, οι γηπεδούχοι μπήκαν για τα καλά στο παιχνίδι και μείωσαν σε 2-3, με τη Λιλ να παίζει... βόλεϊ μέσα στη περιοχή του ΠΑΟΚ και να σκοράρει με την κεφαλιά του Ιγκαμάνε (67΄). Ο ΠΑΟΚ όμως είχε ακόμη σφυγμό και πήρε μία τεράστια ευκαιρία να «αποκοπεί» για τα καλά στο σκορ από τους «λιλουά». Οι Γάλλοι αντιλήφθηκαν πως ο Κωνσταντέλιας δεν... φρενάρει και ο Αντρέ φρόντισε να τον γκρεμίσει μετά τη ντρίμπλα του «έσκασε» εντός περιοχής. Ο Αντρίγια βρέθηκε πάνω στην άσπρη βούλα, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Οζέρ που κράτησε όρθια την ομάδα του.

Αν κάτι έχει όμως ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είναι χαρακτήρα και νοοτροπία και ο Σέρβος φρόντισε να πάρει την εκδίκησή του! Στο 74΄ο Ντεσπόντοφ με εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα από τ΄ αριστερά, βρήκε τον Ζίβκοβιτς, που με άψογο πλασέ, έστειλε τον Δικέφαλο στα ουράνια για το 2-4!

Ελληνική ομάδα έβαλε τέσσερα (ολογράφως) γκολ στους Γάλλους μέσα στο σπίτι τους. Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά, κάθε δευτερόλεπτο έμοιαζε με... αιώνας. Ειδικά από τη στιγμή που στο 78΄η Λιλ μείωσε σε 3-4 με τον Ιγκαμάνε. Θρίλερ...

Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ.. Αυτός ο ΠΑΟΚ ήρθε αποφασισμένος να αφήσει την ψυχή του και να γράψει ιστορία. Παρά την αποβολή του Κεντζιόρα με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε «όρθιος» ξανά. Οι Γάλλοι έκλεισαν στα... καρέ τους τους Θεσσαλονικείς, με τον Τσιφτσή να κάνει τη μία απόκρουση μετά την άλλη. Το θρίλερ όμως είχε και επίλογο. Οι Γάλλοι ισοφάρισαν στην τελευταία φάση του αγώνα, με το γκολ του Αντρέ να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Τελικό 3-4 για έναν ΠΑΟΚ που δεν... πεθαίνει ποτέ. Με έναν ήρωα Αντώνη Τσιφτσή, έναν Κωνσταντέλια «μάγο» και έναν Ζίβκοβιτς φωτιά. Στους 4 βαθμούς ο Δικέφαλος που πλέον «ανασαίνει» και έχει δύο εντός με Γιουνγκ Μπόις και Μπραν με στόχο το 2/2.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Λιλ (Μπρούνο Ζενεσιό): Οζέρ, Σάντος(46΄Μενιέ), Μαντί, Ενγκόι(46΄Εμπεμπά), Φερντόνκ, Φερνάντες-Πάρντο, Σαχραουί(89΄Χάραλντσον), Αντρέ, Κορρέια(61΄Ζιρού), Ραγκουμπέρ(61΄Μπουαντί), Ιγκαμάνε

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά(16΄Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ(81΄Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοβ(66΄Γιακουμάκης)

