Ίντερ: Εκτός ο Τουράμ ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την Ρόμα

Η Ίντερ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τραυματία Μάρκους Τουράμ για την αναμέτρηση με τη Ρόμα το Σάββατο (18/10), στο μεγάλο ματς της 7ης αγωνιστικής της Serie A.

Αυτό ανακοίνωσε την Παρασκευή (17/10) ο προπονητής της ομάδας, Κρίστιαν Κίβου, που δεν έχει ακόμη σαφή εικόνα για την ημερομηνία επιστροφής του παίκτη.

«Ο Τουράμ δεν έχει ακόμη επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις- νιώθει καλύτερα και έχει αρχίσει ελαφρύ τρέξιμο. Ελπίζουμε να τον έχουμε πίσω το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Κίβου στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα.

«Όσον αφορά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, θα πρέπει να δούμε, δεν υπάρχει ακόμη καθορισμένη ημερομηνία», πρόσθεσε.

Ο Τουράμ δεν έχει αγωνιστεί από τη νίκη της Ίντερ με 3-0 επί της Σλάβια Πράγας στο Champions League στις 30 Σεπτεμβρίου. Είχε αποχωρήσει λίγο μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, νιώθοντας «ένα σφίξιμο» στον αριστερό μηρό, αλλά τότε είχε καθησυχάσει τους πάντες.

Έκτοτε, έχει χάσει τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Serie A απέναντι στην Κρεμονέζε (4-1), το 1-1 με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, καθώς και τη συμμετοχή του με την εθνική Γαλλίας στους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026 απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν (3-0) και την Ισλανδία (2-2).

Ο 28χρονος επιθετικός έχει πετύχει τρία γκολ στη Serie A τη φετινή σεζόν. Κόντρα στη Ρόμα, ο Κίβου ενδέχεται να παρατάξει στο πλευρό του αρχηγού Λαουτάρο Μαρτίνες είτε τον επίσης Γάλλο Ανζ-Γιοάν Μπονί, είτε τον νεαρό Ιταλό Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο, που σκόραρε το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα απέναντι στην Εσθονία.

Η Ίντερ, δευτεραθλήτρια Ιταλίας και Ευρώπης 2025, βρίσκεται στην 4η θέση του πρωταθλήματος με 12 βαθμούς, ενώ η Ρόμα είναι 2η με 15 βαθμούς.