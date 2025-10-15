Ενισχύθηκε και παραγοντικά η Ηλιούπολη

Η αθηναϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε την επιστροφή του Πέτρου Σταθάκη ως αθλητικού διευθυντή και υπεύθυνου για τη λειτουργία όλων των τμημάτων, αλλά και εκείνη του Γρηγόρη Ιωσηφέλλη, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα team manager.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης για τον Πέτρο Σταθάκη και τον Γρηγόρη Ιωσηφέλλη μετά την πρόσληψη του προπονητή, Απόστολου Χαραλαμπίδη:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Πέτρου Σταθάκη στην οικογένεια του συλλόγου μετά από 17 χρόνια.

Αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των τμημάτων της ΠΑΕ.

Με την εμπειρία του και τη δεδομένη και διαχρονική αγάπη του για την ομάδα, ευελπιστούμε να βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας.

Καλωσορίζουμε τον Πέτρο ξανά στην ομάδα μας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες!



Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γρηγόρη Ιωσηφέλλη, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα team manager στην ομάδα μας.

Ο Γρηγόρης Ιωσηφέλλης διατέλεσε team manager της ομάδας μας στη Γ’ εθνική, καθώς και στην πρώτη μας σεζόν στη Superleague 2.

Καλωσορίζουμε ξανά τον Γρηγόρη στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!»