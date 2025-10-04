Λύτρωση στο 88’ για τον Πανσερραϊκό, «σκότωσε» τον Αστέρα Τρίπολης και πήρε την πρώτη νίκη!

Με «χρυσό» γκολ του Μάρας λίγο πριν από το φινάλε (88΄) τα «Λιοντάρια» πέταξαν στο...καναβάτσο (2-1) τους Αρκάδες κι έριξαν στο σακούλι το πρώτο «τρίποντο» στη φετινή κούρσα της Super League - Χωρίς νίκη και ουραγός η ομάδα της Τρίπολης έπειτα από έξι αγωνιστικές.

Στην πρώτη καλή στιγμή στο ματς οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Στο 21΄έπειτα από σέντρα του Νούνελι, ο Ντε Μάρκο με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-0).

Οι Αρκάδες μετά το 30΄άρχισαν να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο, να βγάζουν πιο έντονες επιθετικές διαθέσεις κι απείλησαν για πρώτη φορά την αντίπαλη εστία στο 37΄. Φάουλ του Καλτσά, κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Καλή στιγμή για τον Πανσερραϊκό στο 40΄με κεφαλιά του Νούνελι που δεν βρήκε στόχο.

Ο Μπαρτόλο έδωσε άλλον…αέρα στην επιθετική ανάπτυξη του Αστέρα με την είσοδό του στο ματς στο β΄ημίχρονο, με τον Σάββα Παντελίδη να ρισκάρει και να ρίχνει επίσης στο ματς ως αλλαγή τον επιθετικόγενή (εξτρέμ) Κετού σε ρόλο δεξιού μπακ!

Η ομάδα της Τρίπολης έχασε καλή ευκαιρία για την ισοφάριση στο 51΄, όταν καλοζυγισμένο σουτ του Εμμανουηλίδη από το ύψος της μεγάλης περιοχής έδιωξε σε κόρνερ ο Τιναλίνι.

Γκολ ο Γκονζάλες (1-1)

Η υπεροχή του Αστέρα στο δεύτερο 45λεπτο μετουσιώθηκε σε γκολ στο 58’. Γύρισμα του Καλτσά, ο Γκονζάλες με ωραίο πλασέ βρήκε δίχτυα (1-1).

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έχοντας την ψυχολογία με το μέρος της και τον Μπαρτόλο σε...τρελά κέφια, απείλησε με δεύτερο γκολ τους γηπεδούχους στο 62΄. Ο Μπαρτόλο με ωραία ατομική ενέργεια μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι.

Εκτελεστής ο Μάρας (2-1)

Οι γηπεδούχοι απέκτησαν εκ νέου το προβάδισμα στο 88΄. Έπειτα από διπλή...γκέλα των Κετού και Σίπτσιτς η μπάλα στρώθηκε στον Μάρα (είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς στο 55΄) που ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα (2-1).

Πρώτο...τρίποντο για τον Πανσερραϊκό στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος, χωρίς νίκη ο Αστέρας Τρίπολης (2 ισοπαλίες - 4 ήττες) που παραμένει κολλημένος στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο διαιτητής Κουκούλας (Λέσβος) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Άλχο, Ρομιάντσεβ, Γκονζάλες, Αλμύρας, Μάρας, Μπρουκς, Καλίνιν, Λιάσος, Γκιοακίνι.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης (69΄Καλίνιν), Λιάσος, Ρομιάντσεβ (55΄Μάρας), Νούνελι (69΄Φάλε), Γκριν (83΄Καρέλης), Μπανζάκι (70΄Μπρουκς), Ιβάν.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντες, Άλχο (46΄Κετού), Αλμύρας, Γκονζάλες (83΄Χαραλαμπόγλου), Μουνιόθ (46΄Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης, Καλτσάς (78΄Τσίκο), Μακέντα (70΄Γκιοακίνι).