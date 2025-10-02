Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, δεν διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση και τελικά ηττήθηκε 3-1 από τη Θέλτα, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο τη ζωή του στο Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην «αφιλόξενη» Ισπανία και συγκεκριμένα στο Βίγκο για να βρει σφυγμό, γνωρίζοντας εξ αρχής πως το έργο του απέναντι στους γηπεδούχους δεν θα είναι εύκολο. Η Θέλτα, από την πλευρά της, υπό καθεστώς κρίσης, χωρίς νίκη από την αρχή της σεζόν, με τρεις ήττες και πέντε ισοπαλίες σε οχτώ παιχνίδια για το πρωτάθλημα και το Europa League. Στον αντίποδα όμως, σε ένα κλίμα προσμονής για την επιστροφή της στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από οχτώ χρόνια. Στο αγαπημένο τους Balaidos...

Και όλα έδειχναν... Θέλτα. Και δεδομένα το παιχνίδι, από την εκκίνησή του, θα είχε για μεγάλο διάστημα σε βασικό κάδρο τη Θέλτα να στριμώχνει τον ΠΑΟΚ, να του βάζει δύσκολα. Ενός ΠΑΟΚ που κινήθηκε αλά ιταλικά στο Βίγκο, δίνοντας φανέλα βασικού στους Βολιάκο - Μπιάνκο. Με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάστρε-Μπάμπα να αγωνίζονται στα άκρα της άμυνας και τον Βολιάκο να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα» δίπλα στον Μιχαηλίδη στα στόπερ. Στο «πλευρό» του Οζντόεφ ο Μπιάνκο, στη δεύτερη συμμετοχή του Ιταλού νεαρού μέσου, με τον Καμαρά στο «δέκα» πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, και τον Ντεσπόντοφ δεξιά, Κωνσταντέλια στ΄ αριστερά της επίθεσης.

3-4-3 για τη Θέλτα, με τον Ράντου κάτω από τα γκολπόστ και τους Αλόνσο, Στάρφελτ και Φερνάντες στην τριάδα των στόπερ από τα αριστερά προς τα δεξιά. Οι Μινγκέσα- Ρουέδα ανέλαβαν τις πλευρές, με «παρτενέρ» του Μορίμπα στα χαφ να είναι ο Ροντρίγκες και τον Μπελτράν να μένει στον πάγκο. Την τριάδα της επίθεσης συνέθεσαν ο... on fire φορ Ιγκλέσιας, ενώ στα «φτερά» κινήθηκαν οι Άσπας και Σβέντμπεργκ.

Στα αριστερά του ΠΑΟΚ στόχευσαν με το... καλησπέρα οι γηπεδούχοι, έχοντας κύριο εκφραστή τους τον Ρουέδα. Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ο δεξιός Ισπανός φουλ μπακ έκανε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Παβλένκα έδειξε «ζεστός». Από τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς αδυνατούσαν να κρατήσουν μπάλα, οι επελάσεις της Θέλτα βρήκαν χώρο και στην πλάτη του ΠΑΟΚ, με χαρακτηριστικότερη τη φάση του Μάρκος Αλόνσο στο 17΄, σε μία ενέργεια που ξεκινά με πάρσιμο της μπάλας από τον Ισπανό από το κέντρο και ολοκληρώνεται με την προβολή που απέκρουσε δύσκολα ο Τσέχος κίπερ του Δικεφάλου.

Πολλές οι στιγμές, πολλές οι προϋποθέσεις που πήγαν να δημιουργήσουν οι Γαλιθιάνοι, αντιλαμβανόμενοι πως το μομέντουμ τους ανήκει, από τη στιγμή που ο αντίπαλος έμοιαζε ακίνδυνος επιθετικά. Ανασταλτικά όμως οι περισσότερες σκέψεις βρήκαν πάνω στον Μιχαηλίδη που «κράτησε» τον ΠΑΟΚ με κομβικές επεμβάσεις και κοψίματα, προτού η Θέλτα γίνει άκρως επικίνδυνη... Μιχαηλίδης και Παβλένκα για την ακρίβεια. Μάλιστα, ο πορτιέρε του Δικεφάλου μπήκε σε beast mode και στο 34΄, όταν πραγματοποίησε την επέμβαση του αγώνα στο πλασέ του Ρουέδα. Είχε προηγηθεί, δύο λεπτά νωρίτερα, ένα δυνατό ευθύβολο σουτ του Μορίμπα, το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ...

Ο ΠΑΟΚ όμως δεδομένα θα έψαχνε τη στιγμή αντίδρασής του. Χάρη στην επιμονή και στην πίεση ψηλά του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ «χάλασε» το build up των γηπεδούχων, έκλεψε τη μπάλα και πάτησε περιοχή στο 37΄, με τον Έλληνα άσο να πλασάρει, τον Ράντου να αποκρούει και στην επαναφορά ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ, για το 0-1 στο Balaidos.

Μέσα σε δύο λεπτά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να... κιτρινιστεί η αριστερή πλευρά της Θέλτα, με τους Μινγκέσα - Σβέντμπεργκ να τιμωρούνται με κάρτες, ωστόσο, αντί να «χτίσει» και να προσαρμόσει το παιχνίδι του, έχασε το μυαλό του πριν την εκπνοή του ημιχρόνου και δέχθηκε μαχαιριά - ισοφάριση. Ο Άσπας με κεφαλιά από τη σέντρα του Μινγκέθα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το 1-1.

Σαν σε κακή επανάληψη του ματς στην Τρίπολη και της ψυχοσύνθεσης που είχε ο ΠΑΟΚ, οι Γαλιθιάνοι βγήκαν στο β΄μέρος με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε παθητική προσέγγιση και εκ του αποτελέσματος αλλά και της εικόνας του μετά την ανάπαυλα, κατέρρευσε. Στο 53΄η Θέλτα κινήθηκε ξανά στη πλάτη της άμυνας του Δικεφάλου, ο Σβέντμπεργκ βγήκε τετ α τετ, ο Παβλένκα απέκρουσε αλλά στην επαναφορά ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έκανε την ανατροπή για το 2-1! Η «ψυχρολουσία» του τέρματος πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, μεταφράστηκε και σε δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ που επιστράτευσε δις τον Παβλένκα μέχρι το 60΄, έχοντας χάσει τις γραμμές του και κάθε μάχη στο χώρο του κέντρου.

Αυτό είδε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ρίχνοντας στο 61΄Μεϊτέ και Τσάλοβ, αποσύροντας Μπιάνκο και Γιακουμάκη, σε μία πρώτη αντίδραση από τον πάγκο. Προσωρινή έκλαμψη στην εκκίνηση του δευτέρου 45λεπτου, το κλέψιμο ψηλά και το πλασέ του Κωνσταντέλια που πέρασε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι της Θέλτα. Οι Ισπανοί έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο, μπαίνοντας από τα πλάγια, από τον άξονα, «τρυπώντας» με κάθε τρόπο τους Θεσσαλονικείς.

Και στο 70΄ήρθαν τα χειρότερα για τον Δικέφαλο, όταν ο Σβέντμπεργκ έφυγε στην πλάτη της άμυνας απέναντι στον Παβλένκα, πλάσαρε εύστοχα και έκανε το 3-1. Τάισον και Αντρίγια (71') ήρθαν ως ενισχύσεις από τον πάγκο και ο Βολιάκο άφησε στη θέση του στον Κεντζιόρα, αποχωρώντας με ενοχλήσεις (74΄).

Το ματς είχε πάρει ήδη το δρόμο του, με τον ΠΑΟΚ να σημειώνει απλά για την ιστορία του αγώνα μία φάση στο 81΄, με τον Αντρίγια να σεντράρει από τα δεξιά, η κεφαλιά του Τσάλοβ δεν βρήκε στόχο και το τελευταίο σφύριγμα βρήκε την Θέλτα να πανηγυρίζει μία μεγάλη νίκη στην ευρωπαϊκή «πρώτη» της στο Balaidos. Προβληματισμός για τους Θεσσαλονικείς που φτάνουν αισίως τα πέντε σερί παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη χωρίς νίκη. Μόλις έναν βαθμό για τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής...

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Αλόνσο, Στάρφελτ, Φερνάντες, Μινγκέσα(67΄Ντομίνγκες), Ρουέδα(84΄Χ. Ροντρίγκες), Μορίμπα, Ροντρίγκες, Άσπας(75΄Σαραγόσα), Σβέντμπεργκ(75΄Ντουράν), Ιγκλέσιας(67΄Γιουτγκλά)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Μπάμπα, Σάστρε, Μιχαηλίδης, Βολιάκο(74΄Κεντζιόρα), Μπιάνκο(61΄Μεϊτέ), Οζντόεφ, Καμαρά(70΄Τάισον), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ(70΄Ζίβκοβιτς), Γιακουμάκης(61΄Τσάλοβ)