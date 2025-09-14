Ο Λεβαδειακός πάλεψε, αλλά η ΑΕΚ έφερε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά από τον πάγκο και εκείνος με ένα δυνατό συρτό σουτ μετά από κομπίνα, έδωσε την τρίτη σερί νίκη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς (0-1), πιάνοντας τον Ολυμπιακό στην κορυφή.

Το... έπιασε από εκεί που σταμάτησε η ΑΕΚ! Για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η Ένωση πέρασε από το «Λάμπρος Κατσώνης» χάρη στο 0-1 επί του Λεβαδειακού που είχε σε τρομερή μέρα τον Γιούρι Λοντίγκιν. Το «χρυσό» γκολ ο Κοϊτά στο 69ο λεπτό σε «κιτρινόμαυρο» φόντο, καθώς το γήπεδο γέμισε από 4.000 φίλους της ΑΕΚ, η οποία θα ταξιδέψει στη Λάρισα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ την Κυριακή (21/9, 17:30). Με τη σειρά του, ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ (21/9, 18:00) για την 4η αγωνιστική της «SL1».

Τα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν αναγνωριστικά, με την ΑΕΚ να θέλει την κατοχή και τον Λεβαδειακό να ανεβάζει «στροφές» μετά το μισάωρο. Η Ένωση κέρδιζε κόρνερ που πέρασαν ανεκμετάλλευτα και στο 11ο λεπτό ήλθε το πρώτο σουτ από τον Βήχο για να μπλοκάρει ο Στρακόσα. Για τους «κιτρινόμαυρους» απείλησε στο 15ο λεπτό ο Γιόβιτς, με το σουτ μέσα από την περιοχή να περνά άουτ, ενώ στο 19ο λεπτό εκείνο του Κουτέσα έδιωξε σε κόρνερ ο Λοντίγκιν. Ο Ρώσος τερματοφύλακας έδειξε ετοιμότητα, επίσης, στην επικίνδυνη σέντρα του Ελίασον στο 28ο λεπτό και κάπου εκεί, οι γηπεδούχοι πήραν μέτρα, απειλώντας με αξιώσεις την εστία του Στρακόσα.

Ο Κωστή σούταρε από καλή θέση, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ στο 29ο λεπτό και τέσσερα λεπτά μετά ο Στρακόσα μπλόκαρε όμορφα το σουτ του Παλάσιος από πλάγια θέση. Στο 35ο λεπτό ο Λαγιούς τέσταρε τη συγκέντρωση του Στρακόσα που παραλίγο να μπερδευτεί με τον Ρέλβας, όμως ο Αλβανός κίπερ απομάκρυνε, ενώ ένα λεπτό μετά μπλόκαρε την προσπάθεια του Παλάσιος σε σημαντικό τετ α τετ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το αδύναμο σουτ του Πινέδα να μην ανησυχεί τον Λοντίγκιν.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε ξανά τα ηνία και έφθασε στη νίκη χάρη στις παρεμβάσεις από τον πάγκο του Σέρβου προπονητή. Στο 47ο λεπτό ο Λοντίγκιν σταμάτησε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ρέλβας και στο «ριμπάουντ» ο Μουκουντί πλάσαρε, αλλά ο Τσάπρας έσωσε στη γραμμή! Ο αμυντικός του Λεβαδειακού σούταρε στο 50ο λεπτό, με τον Στρακόσα να μαζεύει. Τρία λεπτά μετά ο Γιόβιτς σκόραρε από κοντά, όμως ακυρώθηκε σωστά, καθώς χρησιμοποίησε το χέρι.

Στο 54ο καταγράφηκε μια «περίεργη» φάση, με τον Κουτέσα να κάνει φάουλ στον Κωστή και τον διαιτητή Παπαπέτρου να το δίνει άμεσα μαζί με κίτρινη κάρτα στον άσο της ΑΕΚ, όμως στην εξέλιξη ο Όζμπολτ σκόραρε, ξεσηκώνοντας «θύελλα» αντιδράσεων από τους γηπεδούχους που ήθελα το «πλεονέκτημα». Το φάουλ πέρασε ανεκμετάλλευτο και ο κύκλος των αλλαγών ξεκίνησε, με τους Κοϊτά-Ζίνι να περνούν εντός. Στο 66ο λεπτό ο Ρέλβας προειδοποίησε έπειτα από φάουλ του Μάνταλου, με το σουτ να περνά παράλληλα-άουτ.

Τρία λεπτά μετά ήρθε η «λύτρωση» για την ΑΕΚ, όταν κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή, ο Ελίασον πάτησε την μπάλα στον Κοϊτά και ο Μαυριτανός εκτέλεσε με «οβίδα» τον ανίκητο Λοντίγκιν από το ημικύκλιο της περιοχής για το 0-1! Το γκολ και οι αλλαγές των προπονητών σαν να «πάγωσαν» τον ρυθμό, ενώ στο 79ο λεπτό ο Ζίνι βγήκε τετ α τετ με τον Λοντίγκιν και εκείνος κράτησε «ζωντανή» την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Ξανά στο 82ο λεπτό, ο Ρώσος κίπερ διατήρησε το 0-1 σε προσπάθειες των Ζίνι και Κοϊτά, ενώ στο 89ο λεπτό ο Βέρμπιτς δεν βρήκε την ισοφάριση, όπως στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου κόντρα στον Παναθηναϊκό πριν από τη διακοπή, καθώς ο Στρακόσα σταμάτησε τον Σλοβένο επιθετικό. Τελικό 0-1 στη Λιβαδειά μετά από τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου (Αθήνας), Πετρόπουλος (Αρκαδίας)-Απτόσογλου (Αθήνας), 4ος: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων) / VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)-AVAR: Ανδρανός (Αχαΐας).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος / 4-3-3): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Αμπού Χάνα, Βήχος, Τσοκάι, Τσιμπόλα (74' Μπάλτσι), Κωστή, Παλάσιος (89' Πεντρόσο), Λαγιούς (57' Βέρμπιτς), Όζμπολτ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-2-3-1): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν (63' Κοϊτά), Μάνταλος (74' Λιούμπισιτς), Ελίασον (81' Καλοσκάμης), Κουτέσα (63' Ζίνι), Γιόβιτς (81' Γκρούγιτς).