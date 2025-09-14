Νίκολιτς: «Αγαπώ πολύ τους τρεις βαθμούς που πήραμε σήμερα - Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο από τον Ριμπάλτα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς με δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου εξέφρασε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα στη Λιβαδειά, αναφέρθηκε στο ρόστερ που έχει να διαχειριστεί, το μεταγραφικό πλάνο του Χαβιέ Ριμπάλτα και τη συνέχεια, ενώ δεν ξέχασε τον κόσμο της ΑΕΚ που έδωσε βροντερό παρών!

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου στη Λιβαδειά μετά τη νίκη της ΑΕΚ:

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Πολλά ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που γέμισαν τις εξέδρες. Ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν δύσκολο ματς μετά από τη διακοπή και απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Είμαι χαρούμενος. Σαφώς υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούμε να βελτιώσουμε. Ο Στρακόσα έκανε μια σπουδαία επέμβαση στο τέλος, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας είχε πέντε μεγάλες επεμβάσεις. Είχαμε πολλούς παίκτες που είχαν ταξιδέψει σε πολλά μέρη. Αγαπώ πολύ τους τρεις βαθμούς που πήραμε σήμερα. Ήταν η πρώτη από τις επτά αναμετρήσεις που έχουμε να δώσουμε τις επόμενες τρεις βδομάδες. Είμαστε όλοι υγιείς, πλην του Γκατσίνοβιτς που θα είναι μαζί μας σε μια δυο μέρες και ο Περέιρα σύντομα, όπως και ο Ζοάο Μάριο. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που μας στήριξε και πριν το ματς στο ξενοδοχείο και σήμερα στο παιχνίδι».

Για το νέο clean sheet και για το αν τον προβληματίζουν οι χαμένες ευκαιρίες: «Δεν ανησυχώ. Τα γκολ θα έρθουν. Το σημαντικό είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε σταθεροί, ότι κρατάμε το μηδέν στην άμυνα. Κι αυτό συζητήσαμε στο ημίχρονο, να μην έχουμε νευρικότητα και να μην ανοίγουμε τις γραμμές για να μη δεχθούμε τέρμα. Τα γκολ μπορεί να έρθουν με διάφορους τρόπους. Ίσως υπήρξε μια αγωνία στο τέλος, αλλά αυτό ήταν λόγω του 0-1. Αν έχεις ένα μεγαλύτερο σκορ είναι ευκολότερο να μπεις σε ένα safe mode. Θα δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι σίγουρα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε την εξαιρετική εμφάνιση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Μετά κάναμε κάποια καλά σουτ που αποσόβησε. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τις λύσεις που έχει στο ρόστερ σε κάθε θέση: «Από την πρώτη ως την τελευταία μέρα των μεταγραφών ήμασταν μια ομάδα. Όλοι δουλέψαμε ενωμένα για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι χαρούμενος με αυτό. Καταφέρανε να αναδιοργανώσουν πολλά. Κατεβάσαμε τον μέσο όρο ηλικίας. Δεν ήταν εύκολο να τα αλλάξουμε όλα σε μια μέρα. Κάναμε κάποιες οικονομίες για το μέλλον επίσης. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο από τον Χαβιέρ. Είναι πολύ ικανοποιημένος από τη συνολική λειτουργία. Η ΑΕΚ για μένα είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου».

Για το αν θα κάνει μεγάλο rotation στον αγώνα Κυπέλλου με το Αιγάλεω: «Λατρεύω το Κύπελλο ως θεσμό. Θα το δείτε στη σταδιοδρομία μου. Είμαι λίγο... παλαιομοδήτης. Είναι ένας χωριστός θεσμός για μένα. Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες, τους πιστεύουμε και αυτή τη φιλοσοφία θα τη δείτε στο μέλλον».